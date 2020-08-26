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İlk olan aşının etkilerini paylaştı

Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişi olan 44 yaşındaki aşının etkilerini paylaştı. Korona-virüs aşısının ilk denemesinin 16 Mart'ta yapıldığı ilk insan olan Jennifer Haller, "Kendimi harika hissediyorum, bende yan etki olmadı" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 15:02 Son Güncelleme: 26.8.2020 15:33 ABONE OL
İlk koronavirüs aşısı olan Jennifer Haller aşının etkilerini paylaştı

ABD'nin Seattle kentinde yaşayan , ABD'de aşı enjekte edilen ilk kişi olmuştu. Haller basına yaptığı açıklamada "Şimdi geriye dönüp baktığımda, bunun gerçekten ne kadar önemli olduğunu anlıyorum" dedi.

İlk koronavirüs aşısı olan Jennifer Haller aşının etkilerini paylaştı

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, aşının yapıldığı bölgede hafif omuz ağrısı dışında hiçbir yan etkisi olmadığını söyledi.

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İlk koronavirüs aşısı olan Jennifer Haller aşının etkilerini paylaştı

Haller, "Kendimi harika hissediyorum, bende yan etki olmadı" dedi. Haller tekrar gönüllü olup olmayacaklarını sorulduğunda Haller, "Evet, kesinlikle" dedi.

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İlk koronavirüs aşısı olan Jennifer Haller aşının etkilerini paylaştı
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