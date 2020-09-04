Uzmanlardan Corona virüsü belirtileri için uyarı: Corona virüsü (Covid-19) belirtileri yalnızca "yüksek ateş" değil!

Corona virüsü belirtileri genellikle yüksek ateş ve nefes darlığı olarak bilinse de bu semptomlar haricinde uzmanların araştırmaları sonucunda tespit edilen birçok farklı belirti bulunuyor. Örneğin bilim insanları tarafından yapılan son açıklamaya göre koronavirüs salgınına yakalanan vatandaşların büyük bir çoğunluğunda tat ve koku alma kaybı görülüyor. Vatandaşların salgın sürecinde corona virüsü belirtileri ile ilgili bilinç sahibi olması ve kendini takip etmesi büyük önem taşıyor. İşte uzmanların her fırsatta hatırlattığı corona virüsü belirtileri…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİNE DİKKAT!

2019 yılının son aylarında rastlanan ve şimdilerde tüm dünyayı adeta kasıp kavuran koronavirüs, bilimsel adıyla Covid-19 insan vücudunda bilindiği üzere en çok solunum yollarında etkisini gösteriyor. Yüksek ateş en bilinen semptomu olsa da yine yapılan araştırmalara göre bazı kişiler salgını taşıyıcı nitelikte herhangi bir corona virüsü belirtisine sahip olmadan da geçirebiliyor…