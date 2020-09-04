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Uzmanlardan için uyarı: Corona virüsü (Covid-19) belirtileri yalnızca "yüksek ateş" değil!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen koronavirüs salgınında uzmanlar her fırsatta bu salgının semptomlarına karşı vatandaşları uyarıyor. Ülkemizde de artan vaka sayılarıyla beraber vatandaşların ile ilgili bilgi sahibi olması ve kendi vücudunda yer alan semptomları fark edebilmesi büyük önem taşıyor. Bilindiği üzere corona virüsü belirtileri deyince akla ilk gelen semptom yüksek ateş. Ancak bunun haricinde virüsün insan vücudunda görülebilecek bir çok etkisi bulunuyor. İşte Covid-19 corona virüsü belirtileri ve tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 4.9.2020 09:21 Son Güncelleme: 4.9.2020 09:25 ABONE OL
Uzmanlardan Corona virüsü belirtileri için uyarı: Corona virüsü Covid-19 belirtileri yalnızca yüksek ateş değil!

genellikle yüksek ateş ve nefes darlığı olarak bilinse de bu semptomlar haricinde uzmanların araştırmaları sonucunda tespit edilen birçok farklı belirti bulunuyor. Örneğin bilim insanları tarafından yapılan son açıklamaya göre koronavirüs salgınına yakalanan vatandaşların büyük bir çoğunluğunda tat ve koku alma kaybı görülüyor. Vatandaşların salgın sürecinde corona virüsü belirtileri ile ilgili bilinç sahibi olması ve kendini takip etmesi büyük önem taşıyor. İşte uzmanların her fırsatta hatırlattığı corona virüsü belirtileri…

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİNE DİKKAT!

2019 yılının son aylarında rastlanan ve şimdilerde tüm dünyayı adeta kasıp kavuran koronavirüs, bilimsel adıyla Covid-19 insan vücudunda bilindiği üzere en çok solunum yollarında etkisini gösteriyor. Yüksek ateş en bilinen semptomu olsa da yine yapılan araştırmalara göre bazı kişiler salgını taşıyıcı nitelikte herhangi bir corona virüsü belirtisine sahip olmadan da geçirebiliyor…

Uzmanlardan Corona virüsü belirtileri için uyarı: Corona virüsü Covid-19 belirtileri yalnızca yüksek ateş değil!

NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR SAPTANDI!

Tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler…

Geçtiğimiz aylarda çıkan JAMA Neurology adlı tıp dergisinde yer alan araştırmada; Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında tökezleme, koordinasyon bozukluğu ve nöbetler gibi sorunların tespit edildiği belirtildi. Çin'de koronavirüs tedavisi gören 214 hastayı inceleyen bilim insanları, bu kişilerin yüzde 36.4'ünde beyin ve sinir semptomları olduğunu buldu.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bu semtompları belirlemek, doktorların daha yüksek riskli hastaları tanımlamasına yardımcı olabilir. Genel olarak hastaların üçte birinde görülen bu tür etkiler; baş ağrısı, tökezleme, konuşma bozukluğu, sinir ağrısı ve nöbetler gibi semptomlara yol açıyor.

Uzmanlardan Corona virüsü belirtileri için uyarı: Corona virüsü Covid-19 belirtileri yalnızca yüksek ateş değil!

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ BAZI KİŞİLERDE KENDİNİ GÖSTERMİYOR!

Science Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmada, Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Uzmanlardan Corona virüsü belirtileri için uyarı: Corona virüsü Covid-19 belirtileri yalnızca yüksek ateş değil!

Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.

Araştırmada, "Yeni tip Corona virüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.

Uzmanlardan Corona virüsü belirtileri için uyarı: Corona virüsü Covid-19 belirtileri yalnızca yüksek ateş değil!

"GİZLİ TAŞIYICILARIN ÇOĞU HAFİF VEYA HİÇ BELİRTİ GÖSTERMİYOR"

Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor." ifadelerini kullandı.

Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlardan Corona virüsü belirtileri için uyarı: Corona virüsü Covid-19 belirtileri yalnızca yüksek ateş değil!

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ ÖNCE ATEŞ VE BOĞAZ AĞRISI YAPIYOR!

1-3. gün

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

Uzmanlardan Corona virüsü belirtileri için uyarı: Corona virüsü Covid-19 belirtileri yalnızca yüksek ateş değil!

5. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.

6. gün

Kuru öksürük başlar.

Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.

Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.

Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.

İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün

Ateş 38 dereceye yükselir.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

Uzmanlardan Corona virüsü belirtileri için uyarı: Corona virüsü Covid-19 belirtileri yalnızca yüksek ateş değil!

8. gün

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.

Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.

Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.

Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

Uzmanlardan Corona virüsü belirtileri için uyarı: Corona virüsü Covid-19 belirtileri yalnızca yüksek ateş değil!

9. gün

Tüm belirtiler şiddetle artar.

Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

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Uzmanlardan Corona virüsü belirtileri için uyarı: Corona virüsü (Covid-19) belirtileri yalnızca "yüksek ateş" değil!
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