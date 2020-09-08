Uzmanlardan dikkat çeken corona uyarısı... Halsizlik ve baş ağrısı da corona virüsü belirtileri arasında!

Corona virüsü belirtileri son dönemde tüm dünyanın gündem maddelerinden. Vaka sayısı ülkemizde de artış gösterirken özellikle dışarıyla temas etme zorunluluğu taşıyan vatandaşların kendi vücudunu takip etmesi büyük önem taşıyor. Ateş ve öksürük virüsün en önemli belirtisi olsa da yapılan araştırmalarda corona virüsü belirtileri arasında tat ve koku kaybı, baş ağrısı, ishal ve halsizlik gibi semptomlar da bulunuyor. İşte corona virüsü belirtileri ile ilgili bilinmesi gerekenler…
Dünya Sağlık Örgütüne göre, corona enfeksiyonunun en yaygın belirtileri ateş, kuru öksürük ve yorgunluk hissi olarak bildiriliyor. Virüs daha ağır vakalarda ise zatürre, çoklu organ yetmezliği ile beraber çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Kuluçka döneminin mevcut tahminleri - enfeksiyon ve semptomların başlangıcı arasındaki süre - bir ila 14 gün arasında değişiklik gösterdiğinden en ufak riski bile olduğunu düşünen vatandaşların on dört günlük karantina sürecine girmesi salgının yayılımını azaltmak konusunda büyük önem taşıyor…
Nisan ayında Science Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.
Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.
Araştırmada, "Yeni tip Corona virüsü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.
Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor." ifadelerini kullandı.
Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu
Bu nedenle vatandaşların yalnızca kendisini değil çevresini de koruması amacıyla sosyal mesafe kurallarına önem vermesi ve maske takması büyük önem taşıyor...
Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.
Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.
Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.
Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.
Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.
Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.
Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.
Corona virüsü belirtileri burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemel baş ağrısı ve bazen de birkaç gün süren ateş olarak uzmanlar tarafından bildirilirken en yüksek risk grubunun bağışıklık istemi zayıf olan ve 60 yaşının üzerinde bireyler olduğunu unutmamak gerektiği bildirilmiştir.
İnsanlarda ölümcül sonuçlar doğurabilecek derecede ciddi olan bu salgından korunabilmek için en önemli detayın hijyen olduğunu unutmamak gerekir.
Solunum yollarına yerleşen bu virüsün semptomlarından biri de nefes darlığına neden olmasıdır.
Öte yandan kişilerde tat ve koku alma problemleri olduğu da tespit edildi.