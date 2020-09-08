Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Uzmanlardan dikkat çeken corona uyarısı... Halsizlik ve baş ağrısı da corona virüsü belirtileri arasında!

Uzmanlardan dikkat çeken corona uyarısı... Halsizlik ve baş ağrısı da arasında!

Soğuk algınlığı semptomlarıyla benzer etkiler gösteren bilindiğinden çok farklı semptomlara da yol açabiliyor. Bünyesel olarak farklılık gösteren belirtilerin başında herkesin de bildiği ateş ve nefes darlığı yer alsa da yapılan birçok araştırmada kişilerin baş ağrısı, halsizlik ve burun akıntısı gibi şikayetlerle de hastanelere başvurduğu bildiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar belirtileri ile ilgili detaylar konusunda bilgi sahibi olması büyük önem taşıyor. İşte tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü belirtileri ve detaylar…

Giriş Tarihi: 8.9.2020 13:19 Son Güncelleme: 8.9.2020 13:19 ABONE OL
Halsizlik ve baş ağrısı da corona virüsü belirtileri arasında! Uzmanlardan dikkat çeken corona uyarısı...

son dönemde tüm dünyanın gündem maddelerinden. Vaka sayısı ülkemizde de artış gösterirken özellikle dışarıyla temas etme zorunluluğu taşıyan vatandaşların kendi vücudunu takip etmesi büyük önem taşıyor. Ateş ve öksürük virüsün en önemli belirtisi olsa da yapılan araştırmalarda belirtileri arasında tat ve koku kaybı, baş ağrısı, ishal ve halsizlik gibi semptomlar da bulunuyor. İşte corona virüsü belirtileri ile ilgili bilinmesi gerekenler…

YAPILAN ARAŞTIRMALARLA ORTAYA ÇIKIYOR: CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ…

Dünya Sağlık Örgütüne göre, corona enfeksiyonunun en yaygın belirtileri ateş, kuru öksürük ve yorgunluk hissi olarak bildiriliyor. Virüs daha ağır vakalarda ise zatürre, çoklu organ yetmezliği ile beraber çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Kuluçka döneminin mevcut tahminleri - enfeksiyon ve semptomların başlangıcı arasındaki süre - bir ila 14 gün arasında değişiklik gösterdiğinden en ufak riski bile olduğunu düşünen vatandaşların on dört günlük karantina sürecine girmesi salgının yayılımını azaltmak konusunda büyük önem taşıyor…

Halsizlik ve baş ağrısı da corona virüsü belirtileri arasında! Uzmanlardan dikkat çeken corona uyarısı...

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ BAZI KİŞİLERDE KENDİNİ GÖSTERMİYOR!

Nisan ayında Science Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre 'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vakadan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

Bilgisayar modellemesi kullanarak, Çin'in Wuhan bölgesinden başlayarak dünyaya yayılan salgının izlerini takip eden araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen "gizli virüs" taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vakaların üçte ikisine bulaştırdıklarını tesbit ettiklerini kaydetti.

Araştırmada, "Yeni tip taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.

Halsizlik ve baş ağrısı da corona virüsü belirtileri arasında! Uzmanlardan dikkat çeken corona uyarısı...

"GİZLİ TAŞIYICILARIN ÇOĞU HAFİF VEYA HİÇ BELİRTİ GÖSTERMİYOR"

Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vakalarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor." ifadelerini kullandı.

Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu

Bu nedenle vatandaşların yalnızca kendisini değil çevresini de koruması amacıyla sosyal mesafe kurallarına önem vermesi ve maske takması büyük önem taşıyor...

Halsizlik ve baş ağrısı da corona virüsü belirtileri arasında! Uzmanlardan dikkat çeken corona uyarısı...

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Halsizlik ve baş ağrısı da corona virüsü belirtileri arasında! Uzmanlardan dikkat çeken corona uyarısı...

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.

Halsizlik ve baş ağrısı da corona virüsü belirtileri arasında! Uzmanlardan dikkat çeken corona uyarısı...

Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

Halsizlik ve baş ağrısı da corona virüsü belirtileri arasında! Uzmanlardan dikkat çeken corona uyarısı...

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NASIL FARK EDİLİR?

burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemel baş ağrısı ve bazen de birkaç gün süren ateş olarak uzmanlar tarafından bildirilirken en yüksek risk grubunun bağışıklık istemi zayıf olan ve 60 yaşının üzerinde bireyler olduğunu unutmamak gerektiği bildirilmiştir.

Halsizlik ve baş ağrısı da corona virüsü belirtileri arasında! Uzmanlardan dikkat çeken corona uyarısı...

İnsanlarda ölümcül sonuçlar doğurabilecek derecede ciddi olan bu salgından korunabilmek için en önemli detayın hijyen olduğunu unutmamak gerekir.

Solunum yollarına yerleşen bu virüsün semptomlarından biri de nefes darlığına neden olmasıdır.

Halsizlik ve baş ağrısı da corona virüsü belirtileri arasında! Uzmanlardan dikkat çeken corona uyarısı...

Öte yandan kişilerde tat ve koku alma problemleri olduğu da tespit edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uzmanlardan dikkat çeken corona uyarısı... Halsizlik ve baş ağrısı da corona virüsü belirtileri arasında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA