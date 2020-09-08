Uzmanlardan dikkat çeken corona uyarısı... Halsizlik ve baş ağrısı da corona virüsü belirtileri arasında!

Corona virüsü belirtileri son dönemde tüm dünyanın gündem maddelerinden. Vaka sayısı ülkemizde de artış gösterirken özellikle dışarıyla temas etme zorunluluğu taşıyan vatandaşların kendi vücudunu takip etmesi büyük önem taşıyor. Ateş ve öksürük virüsün en önemli belirtisi olsa da yapılan araştırmalarda corona virüsü belirtileri arasında tat ve koku kaybı, baş ağrısı, ishal ve halsizlik gibi semptomlar da bulunuyor. İşte corona virüsü belirtileri ile ilgili bilinmesi gerekenler…

YAPILAN ARAŞTIRMALARLA ORTAYA ÇIKIYOR: CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ…

Dünya Sağlık Örgütüne göre, corona enfeksiyonunun en yaygın belirtileri ateş, kuru öksürük ve yorgunluk hissi olarak bildiriliyor. Virüs daha ağır vakalarda ise zatürre, çoklu organ yetmezliği ile beraber çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Kuluçka döneminin mevcut tahminleri - enfeksiyon ve semptomların başlangıcı arasındaki süre - bir ila 14 gün arasında değişiklik gösterdiğinden en ufak riski bile olduğunu düşünen vatandaşların on dört günlük karantina sürecine girmesi salgının yayılımını azaltmak konusunda büyük önem taşıyor…