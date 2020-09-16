Grip aşısı koronavirüse karşı koruma sağlar mı?

"GRİP AŞISI OLMAK, COVID-19'A KARŞI KORUMA SAĞLAMAZ"

Eczacılık Fakültesi Öğr. Üy. Dr. Genada Sinani, grip aşısının tüm dünyada her yıl rutin olarak yapıldığını ve aşının genel olarak 6 aydan büyük herkese yapılmasının önerildiğini belirtti. Özellikle yaşlıların, küçük çocukların, hamile kadınların ve altta yatan sağlık sorunları bulunan kişilerin aşılanması gerektiğine dikkat çeken Dr.Sinani, "Bu sene COVID-19 pandemisi nedeniyle grip aşısına olan talep arttı. Yanlış algı oluşmasın; grip (influenza) ve COVID-19 hastalıklarına neden olan virüsler farklıdır. Grip aşısı olmak, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz. Ancak grip aşısı, kişilerin gribe yakalanma riskini, komplikasyonlar nedeniyle hastaneye yatışlarını ve koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran grip hastalarının sayısını azaltarak COVID-19 hastalığı ile daha rahat başa çıkılmasına olanak sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaların grip aşısı olanların gribe yakalansa dahi hastalığı daha hafif geçirdiğini söyleyen Dr.Genada Sinani, grip ve COVID-19 enfeksiyonlarının belirtilerinin birbirine çok benzediğini ancak her ateş ve öksürük vakasının COVID-19 enfeksiyonu olmayacağını vurgulayarak, "Grip aşılamasının yapılmasıyla gribe bağlı olası belirti ve komplikasyonlar ile başvuran kişi sayısını azaltarak hastanelerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor" diye konuştu.