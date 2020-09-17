Türkiye’de ilk koronavirüs aşısı yapıldı! İşte koronavirüs aşısının Türkiye’deki ilk uygulaması…

Aylardır dünyada dört gözle beklenen tarihi gün geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Aşı olanlar koronavirüse karşı güvenle dolaşacaklar. Pandemi ile ilgili kişisel korkuları kalmayacak. Aşının genetik olarak etkili olup olmayacağı çok önemli" dedi.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE YAPILACAK

Çin'den getirilen aşının ilk uygulaması gerçekleştirildi. Faz3 aşamasına Türkiye de dahil edildi. 25 merkezde öncelikle 1300 kişi civarında sağlık personeline sonra 13 bine kadar varacak sayılarda faz3 çalışması başladı. Koronavirüs aşısı Sağlık Bakanlığı'nın imzaladığı protokoller çerçevesinde uygulanacak. Sağlık Bakanlığı aynı zamanda İngiltere, Almanya ve Rusya'daki çalışmalarla ilgili protokoller de imzalamıştı. Türkiye, aşı çalışmalarına hem kendi araştırmaları ile hem de gönüllülük esası ile destek oluyor.

Son dakika haberi: İstanbul'da tarihi anlar! Türkiye'de ilk corona virüsü (Covid-19) aşısı böyle yapıldı | Video

İKİNCİ DOZ 14 GÜN SONRA

Koronavirüs aşısının ikinci dozu ise 14 gün sonra yine aynı kişilere uygulanacak. Alınan sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacak.

ARA VERİLECEK, GÖNÜLLÜLERDEN TALEP ALINACAK

Aşı yapılmasına kısa bir süre ara verilecek. Daha sonra ise başvurular alınarak tekrar aşılar yapılacak. 13 bin kronik hastanın aşılanması hedefleniyor.