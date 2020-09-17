Türkiye’de ilk koronavirüs aşısı yapıldı! Koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt geldi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal Türkiye'de uygulanmaya başlanan koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Aşı ile ilgili farklı müraacatlar da var onları da duruma göre değerlendireceğiz. Şu an kurallarına göre gönüllü bazında aşı yapılıyor." diyen Ünal sözlerine şöyle devam etti; "Neredeyse üç aydır hazırlık içindeyiz. Hacettepe'nin öncülük etmesi bizi gururlandırdı. Ayrıca çalışmaları devam eden yerli aşımız da var."

RUHSATLANDIRMA ÖNCESİ SON AŞAMA

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Murat Akova'nın koronavirüs aşısına ilişkin açıklamaları ise şöyle: "Faz 3 çalışması ruhsatlandırma öncesi son aşamadır. Kullandığımız aşı inaktive virüstür. Çok alışkın olduğumuz ve bağışıklık sistemini uyaran bir yöntemdir. Dünyada faz 3 çalışması yapılan 9 aşı var. 1200 kişilik grubu ikiye böleceğiz. Yarısına boş bir aşı verilecek. Ancak bu yöntemle etkili olup olmadığını anlarız. Sonrasında diğer gönüllülere de yapılacak. Aşı yapılan gruptaki etkiye göre sonrasında boş aşı yapılan kişilere de önerilecek. Hastalık ortaya çıkarsa bilim insanlarından oluşan denetleme grubu kaç kişiye dolu aşı kaç kişiye boş aşı yapıldığına göre etkisini inceleyecek. Grip aşısı özellikle risk grubunda olanlar için çok önemli. 65 yaş üstü herkesin alması lazım. Ekim, Kasım, Aralık aylarından çok korkuyoruz. Bize 4 ay süreyle koruyuculuk sağlayacak bir aşı bile lazım."

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KONTROL SÜRESİ 210 GÜN

"Gerçek anlamda antikorlara bakılacak. En önemlisi yan etki ortaya çıkıp çıkmadığına bakılacak. Aşı olanlara bir kart verilecek her gün farklı bir etki gördüklerinde yazacaklar ve bize bildirecekler. Gönüllü olan kişilere genel bilgilendirme metnini okutuyoruz imzalatıyoruz o şekilde yapıyoruz. Olası etkiler, olası zararlar her şey açık bir şekilde yazıyor. Eski yapılan çalışmalara baktığımızda umutluyuz"

AŞI 4-6 AYA KADAR KORURSA SALGINI KIRABİLİRİZ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal, "Aşı 4-6 aya kadar korursa salgını kırabiliriz" dedi.

KİMLERE AŞI YAPILABİLİR?

Prof. Dr. Murat Akova, 'Kimlere aşı yapılacak?' sorusuna şöyle yanıt verdi: "Daha önce koronavirüs geçirmemiş olmanız gerekiyor. Hamilelik olmaması gerekiyor. Bu gibi kriterlerimiz var. Kriterlere uyan 18-60 yaş arası gönüllüleri alıyoruz. 60 yaş üstündeki gönüllüleri almıyoruz."

CİDDİ BİR YAN ETKİ OLMAZSA...

"Ciddi bir yan etki olmazsa çok kısa sürede onaylanabilir. Hedefimiz kısa süre içinde çalışmaları tamamlamak. İlk 1200 kişilik grubu kısa sürede tamamlamak mümkün ancak 13 bin kişi için biraz zaman gerekebilir. Bu sürede gönüllülerde hastalık çıkacak mı ona bakacağız. Neresinden bakarsanız bakın iki aylık bir süre görünüyor. "

NEDEN 13 BİN KİŞİYE YAPILACAK?

"Rakamlar o ülkedeki artış hızına göre belirleniyor."

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE YAPILACAK

Çin'den getirilen aşının ilk uygulaması gerçekleştirildi. Faz 3 aşamasına Türkiye de dahil edildi. 25 merkezde öncelikle 1300 kişi civarında sağlık personeline sonra 13 bine kadar varacak sayılarda faz 3 çalışması başladı. Koronavirüs aşısı Sağlık Bakanlığı'nın imzaladığı protokoller çerçevesinde uygulanacak. Sağlık Bakanlığı aynı zamanda İngiltere, Almanya ve Rusya'daki çalışmalarla ilgili protokoller de imzalamıştı. Türkiye, aşı çalışmalarına hem kendi araştırmaları ile hem de gönüllülük esası ile destek oluyor.

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İKİNCİ DOZ 14 GÜN SONRA

Koronavirüs aşısının ikinci dozu ise 14 gün sonra yine aynı kişilere uygulanacak. Alınan sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacak.

ARA VERİLECEK, GÖNÜLLÜLERDEN TALEP ALINACAK

Aşı yapılmasına kısa bir süre ara verilecek. Daha sonra ise başvurular alınarak tekrar aşılar yapılacak. 13 bin kronik hastanın aşılanması hedefleniyor.