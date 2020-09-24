Son dakika: Çin’den getirilen koronavirüs aşısı Türkiye’de!

Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak: "Salgının 10 ayda geldiği noktada dünyada 30 milyon kişi hastalandı. Bunların yüzde 3'nü kaybettik. Bu salgının sonlanması iki şey var. Ya sürü bağışıklığı ki bu en az 10-15 yıl sürer. Geriye tek bir çözüm kalıyor o da aşı. Dünyada 230 civarında aşı çalışması devam etmektedir. Bu aşı da bunlardan bir tanesi. 2021 sonlarında daha güzel dünyayı görmeye başlayacağız."

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay: " Birçok hastayı tedavi ettik, çoğu hastayı evlerine yolladık. Pandemiden kurtulmak için ya ilaç çıkacak ya da aşı yapılacak."

Gönüllü olarak aşı olan sağlık personeli hemşire Çağla:" Bu süreçte aktif olarak koronavirüs hastalarıyla ilgilendik. Çoğu arkadaşımızı kaybettik. Ben gönüllü oldum. Umarım ülkemiz adına iyi olur."