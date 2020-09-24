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: ’den getirilen aşısı ’de!

ile mücadele tüm dünyada devam ediyor. Bilim adamları çalışmalarını sürdürüyor. Ahaber ekibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ’den ’ye getirilen ve gönüllü olarak sağlık çalışanları üzerinde denenen aşıyı ilk kez görüntüledi.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 12:46 Son Güncelleme: 24.9.2020 13:38 ABONE OL
Son dakika: Çin’den getirilen koronavirüs aşısı Türkiye’de!

Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak: "Salgının 10 ayda geldiği noktada dünyada 30 milyon kişi hastalandı. Bunların yüzde 3'nü kaybettik. Bu salgının sonlanması iki şey var. Ya sürü bağışıklığı ki bu en az 10-15 yıl sürer. Geriye tek bir çözüm kalıyor o da aşı. Dünyada 230 civarında aşı çalışması devam etmektedir. Bu aşı da bunlardan bir tanesi. 2021 sonlarında daha güzel dünyayı görmeye başlayacağız."

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay: " Birçok hastayı tedavi ettik, çoğu hastayı evlerine yolladık. Pandemiden kurtulmak için ya ilaç çıkacak ya da aşı yapılacak."

Gönüllü olarak aşı olan sağlık personeli hemşire Çağla:" Bu süreçte aktif olarak koronavirüs hastalarıyla ilgilendik. Çoğu arkadaşımızı kaybettik. Ben gönüllü oldum. Umarım ülkemiz adına iyi olur."

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Son dakika: Çin’den getirilen koronavirüs aşısı Türkiye’de!
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