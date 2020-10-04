Son dakika haberi: Uzmanlardan coronavirüs uyarısı! Coronavirüste yeni belirti olabilir

TEK GÖZDE AŞIRI SULANMA CORONAVİRÜS BELİRTİSİ OLABİLİR

Muayene sırasında şüphelendiği bir hastanın da pozitif çıktığını söyleyen Doç. Dr. Karaarslan, "Hasta zaten birtakım şikayetlerle geliyor. Genel görüntüsünden şüphe duyuyorsunuz ve göz bulgularından da o şüpheyi destekleyici bazı deliller elde ediyorsunuz. Bu defa o hasta ile daha farklı ilgileniyorsunuz. Mesela bir hastam tek bir gözde aşırı sulanma ile gelmişti. Gözyaşı kanalları açıktı. Göz ile ilgili yapılan tüm testler doğal ve normal çıktı. Fakat aşırı bir sulanma vardı ve hastanın genel durumunda aşırı bir halsizlik, yorgunluk, solgunlukla beraber kuru öksürüğü vardı. Şüphelerimizin doğrultusunda hastayı PCR testi için ilgili merkeze yönlendirdim. Test sonucu pozitif çıktı. Şu an sağlığı iyi" diye konuştu.