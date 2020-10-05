Kovid-19'un akciğerlere verdiği zarar tomografi görüntülerine yansıyor

AKCİĞER DOKUSUNDA SERTLEŞME VE YAPISINDA BOZULMA OLABİLİYOR

Çete, hastalara bazen de ventilatör desteği sağladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Elastik bir yapısı olan akciğer dokusunda sertleşme ve yapısında bozulma olabiliyor. Bu hastalık geçen yıl kasımda ortaya çıktı. Hastalarımızı daha bir yıl bile takip edemedik. Türkiye verilerini daha mart ayında aldık. Uzun dönemli etkilerini dünya bilmiyor ama bazı yayınlar şunu gösteriyor; Kovid-19 hastalığını kapan ve akciğer tutulumu olan bazı bireylerde ileri dönemlerde fibrozis (akciğer sertleşmesi) dediğimiz bir tablo oluşuyor. Akciğer dokusu elastik bir yapı, genişlemeye ve büzüşmeye müsait bir organ. Koronavirüs nedeniyle akciğerde fibrozis gelişince büzüşme ve genişleme olmuyor. Bu yüzden akciğer kapasitesi ve kişinin efor kapasitesi azalıyor. Eski fonksiyonel kapasitelerine dönemiyorlar. Bu ne kadar hastada oluyor, niye bazılarında oluyor bunu henüz bilmiyoruz."