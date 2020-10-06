Sağlık bakanlığı, sanatçılar ve doktorlar proje için seferber oldu! Meme kanserinde farkındalık klibi hazırlandı

Sebahat Aksoy'un geç tanı alıp erken vefat etmesinden önceki isteği ise kanserde erken tanı'yı dünyaya duyurabilmek olmuştu.Doğu Karadeniz meme hastalıkları derneği hazırladığı projeyi Sağlık bakanlığına sundu.Bakanlık projeye destek olan tüm ekiple Aksoy'un en son isteğini de yerine getirerek meme kanserinde erken tanı farkındalığını duyurmak , tüm insanlara umut olabilmek için klip hazırladı. Serdar Ortaç tarafından bestelenen "Umudunu benimle paylaş" şarkısını ,Sen çal kapımı dizisi oyuncuları ve doktorlar tarafından seslendirilen klip bugün İstanbul'da dünyaya duyurulacak.
Meme kanseri hastalığının son evresinde yaşamını yitireceğini bile bile, erken evrede yakalanmış diğer meme kanserli hastalara büyük bir neşe içerisinde moral veren Sebahat Aksoy, neşesini ve umudunu sık yaptığı uçuşlarda izlediği gökyüzü manzaralarına bağlamıştı ve "kim bilir kokpitten ne kadar güzeldir bu manzaralar, keşke kemoterapi odaları bu manzara resimleri ile süslense" diyor. Gökyüzünde Hayat İzi projesi bu fikirden doğmuştu.
5 yıl önce Trabzon'da meme kanseri hastalığından hayatını kaybeden 41 yaşında Sebahat Aksoy, annesi ve teyzesini de meme kanserinden kaybettiği için bu kanser hakkında ciddi bir farkındalığa sahipti. Meme kanserinde erken tanının önemini bildiği ve aile öyküsü olduğu için kontrollerini düzenli olarak yaptırıyordu. Tek sorun, ülke dışında olduğu için sağlık hizmetlerine ulaşmada çektiği zorluklar ve işin uzmanına sonuçlarını gösterebilmek için geçirdiği vakitti. Ve bu durum onun ileri evrede tanı almasına sebep oldu.
Türkiye'ye gelip tedavisine başladığında, artık geç kalmıştı, ama bu onun umudunu kaybetmesine sebep olmamıştı. Çünkü onu mutlu eden başka bir şey vardı, kendi öyküsünün her yerde anlatılarak örnek gösterilmesini istiyordu. Böylece, insanların meme kanserinde erken tanı almak için daha da duyarlı olmasını ve umudu önce gökyüzünde sonra da öyküsünün derinliklerinde bulmalarını sağlayacaktı.Sağlık bakanlığı bu isteği yerine getirdi. Umudun mavisini önce kemoterapi ünitelerine, şimdi de nağmeler halinde gökyüzünden gönüllere, hem de umuda en çok ihtiyacımız olan bu günlerde taşımaya karar verildi.
Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği'nin Sebahat Aksoy'un isteğiyle yürüttüğü Gökyüzünde Hayat İzi projesinin Doğu Karadeniz meme hastalıkları yöneticisi Dr. Eda Küçüktülü ve ekibi, Türk Hava Yolları Kaptanları'nın kokpitten çektiği fotoğraflarla ülkemizde 8 Kemoterapi Ünitesi'ni Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın desteği ile sanal gökyüzüne dönüştürdü. Bu merkezlerde, hastalar gökyüzünün mavisi ile daha pozitif düşünmeye ve daha az yan etki ile tedavi yolculuklarını tamamlamaya başladı. Hastalarda moral ve motivasyonun daha iyi olduğu, yapılan anket çalışmaları sonrası bilimsel olarak da kanıtlandı.
Sebahat Aksoy'un meme kanseri tanısını aldıktan sonra tedavi sürecinde umudunu hiç kaybetmemek için ilk isteği gerçekleşmişti. Öyle ki, hastalar şimdi, bazen Everest'in tepesinde, bazen Japonya'da Fuji Dağı'nda, bazen Himalaya'larda, bazen güzel ülkemizin farklı şehirlerinde, bazen de bulutların üzerinde süzüldüklerini hissederek tedavilerine devam etmektedirler. Sırada ikinci isteği vardı; umudu paylaşmak.Böylece, umut sadece kemoterapi ünitelerinde kalmayacak, sesi sonsuz bir gökyüzü gibi tüm dünyaya yayılacak ve erken tanı alıp yaşama bağlanacak hasta sayısını arttıracaktı. Bu istek için de, Serdar Ortaç "Umudunu Benimle Paylaş" isimli şarkıyı besteledi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği ortaklığında yapılan Gökyüzünde Hayat İzi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı olan Ekim ayında, kapsamını genişleterek, her kesime "gel bizimle dans et" diyerek, şarkıyı kliplendirmeye karar verdi. Klip, "Sen Çal Kapımı" dizisinin setinde ve gökyüzünün mavisinin denizin mavisi ile buluştuğu en güzel yer olan Çırağan Sarayı'nda çekildi. Ve "Umudunu benimle Paylaş" şarkısını, ülkemizin onkoloji alanında sevilen değerli hocaları Prof. Dr. Vahit Özmen, Prof. Dr. Yavuz Anacak, Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, Prof. Dr. Uzer Küçüktülü, Prof. Dr. Ertuğrul Gazioğlu ve Dr. Eda Küçüktülü , "Sen Çal Kapımı" dizi oyuncularından Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Sitare Akbaş, Alican Aytekin, Elçin Afacan, Ahmet Somers, Sarp Bozkurt, Başak Gümülcinelioğlu, Serdar Ortaç ile birlikte söylediler.
Şarkının kliplendirilmesini Piktora Yapım yaparken, böyle anlamlı bir projede, umudu paylaşmak adına desteğini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Sağlık Bakan Yardımcılarımız Sayın Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Sayın Halil Eldemir, Milletvekilimiz Sayın Salih Cora, hiçbir talebi olmadan şarkıyı besteleyen Serdar Ortaç, MF Yapım Şirketi, oyunculukları ile umudu en güzel halleriyle anlatan "Sen Çal Kapımı" dizi oyuncuları, Geçmişten bugüne görkemiyle dimdik ayakta duran, umudun mavisini görsellerde en iyi şekilde anlatmamızı sağlayan Çırağan Sarayı ve bahçesinin kapılarını açan Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü Bay Ralph Radtke ve bize yüreğini de açan Neslihan Şen ve asistanı Cansu Baş, tedavi alanında yarattıkları mucizeleri hastalarının mutluluğu adına şarkının sözleriyle yansıtan ülkemizin Onkoloji alanında ileri gelen Dernekleri olan Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ve Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanları olan Hocalarımız bizimle beraber pembe kurdeleyi bu sefer gökyüzünün mavisine, umudun mavisine dalgalandırdı. Size de, her bir ucundan o kurdeleye tutunmak kaldı.
Serdar Ortaç'ın bestelediği, Serdar Ortaç,doktorlar ve sen çal kapımı oyuncular tarafından seslendirilen şarkı ise,
"Gel,ışığını benimle paylaş,
Gel,kanatların havada,
Gel,süzülüşünü seyret benimle,
Umutla gökyüzünü seyret
Eğer mavi aşk ise,
Gel,bizimle dans et.
Kendini keşfet içinde,
Seyre durdun hayat.
Bir gülüşünle kıskansın herkes,
Ay şahit olsun yarınlara
Sen bir sözünle hayata bağlan,
İçinde gel çiçek açsana.
Eğer mavi umut ise,
Mavi olsun gökyüzü
Gerçekleşsin mucize,
Umut olsun son sözün.