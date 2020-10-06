Sağlık bakanlığı, sanatçılar ve doktorlar proje için seferber oldu! Meme kanserinde farkındalık klibi hazırlandı

Türkiye'ye gelip tedavisine başladığında, artık geç kalmıştı, ama bu onun umudunu kaybetmesine sebep olmamıştı. Çünkü onu mutlu eden başka bir şey vardı, kendi öyküsünün her yerde anlatılarak örnek gösterilmesini istiyordu. Böylece, insanların meme kanserinde erken tanı almak için daha da duyarlı olmasını ve umudu önce gökyüzünde sonra da öyküsünün derinliklerinde bulmalarını sağlayacaktı.Sağlık bakanlığı bu isteği yerine getirdi. Umudun mavisini önce kemoterapi ünitelerine, şimdi de nağmeler halinde gökyüzünden gönüllere, hem de umuda en çok ihtiyacımız olan bu günlerde taşımaya karar verildi.