Son dakika: Koronavirüs aşı çalışmalarında heyecan veren gelişme! Bir ilde daha yapıldı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan COVID-19 pandemisine karşı geliştirilen aşının gönüllüler üzerindeki denemelerine Doğu Karadeniz bölgesinde ilk kez Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde sağlık çalışanlarından oluşan gönüllülerle başlandı.

Geçtiğimiz hafta hayvan deneyleri tamamlanan Çin menşeli aşının Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul üniversitesinde başlayan denemelerine, KATÜ Farabi Hastanesi de eklendi.

İLK GÖNÜLLÜLER HASTANE YÖENTİCİLERİ OLDU

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Ve Klinik Araştırma Merkez Müdürü, Aşı Koordinatörü Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Tatlı gönüllüler arasında yer aldı.

Aşının ilk uygulandığı kişilerden Başhekim Prof.Dr. Tekinbaş, bütün dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadelede gelinen noktada etkin bir aşının geliştirilmesinin başarı konusu olduğunu söyledi.

HEDEF: 550 GÖNÜLLÜYÜ AŞILAMAK

Enfeskiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Gürdal Yılmaz koordinesinde sınırlı sayıda uygulanmaya başlanan aşıda komplikasyon gelişmediği tespit edildi. İlk olarak kendilerinin gönüllü olduğunu söyleyen doktorlar, vatandaşlara bağışıklanmanın öncülüğünü yaptıklarını ifade ettiler.

Prof.Dr. Yılmaz ise, insanlığın korona ile savaşında en önemli adımın aşı çalışmalarında gönüllü olmanın bu savaşın kazanılmasında pay sahibi olmak demek olduğunu belirtti. Yılmaz, "Sağlık emekçileri, COVID-19 ile mücadele için geliştirilen aşı çalışmalarında en önde yer almaktadır. Aşı çalışmalarına başladık. Şuana kadar 50 sağlık çalışanına aşı uygulandı. Hedefimiz 550 gönüllüye aşı yapmak." dedi.