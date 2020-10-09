Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı! Bu hatalar kansere sebep oluyor...

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye'de mide kanserinin erkeklerde en sık görülen beşinci, kadınlarda ise altıncı kanser türü olduğu belirtilen protokolde, vücut yağ oranının yüksek olmasının, fazla alkol alımı, aşırı tuz içeren yiyeceklerin tüketimi ve eti doğrudan ateşte pişirmenin hastalık riskini artırdığına dikkat çekildi. Tuzlama veya tütsüleme yerine dondurma yöntemi önerildi.