Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı! Bu hatalar kansere sebep oluyor...

'ndan önemli uyarı! Bu hatalar kansere sebep oluyor...

Mide kanseri başta olmak üzere birçok türünden korunmanın yolu sağlıklı besinler tüketmekten geçiyor. , en sık görülen kanser türlerinden biri olan mide kanseriyle ilgili klinik protokol hazırladı. Özellikle besinlerin pişirilme ve saklanma tekniğinde yapılan hataların kansere sebep olabileceğinin belirtildiği protokolde, günlük hayatta sık sık yapılan beslenme yanlışlarına da dikkat çekildi. İşte birçok kanser türüne sebep olan hatalar ve kanserden korunmak için yapılması gerekenler...

Giriş Tarihi: 9.10.2020 09:22 Son Güncelleme: 9.10.2020 09:55 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı! Bu hatalar kansere sebep oluyor...

, en sık görülen türleri arasında yer alan mide kanseri ile ilgili klinik protokol hazırladı. Mide kanserini önlemedeki en önemli adımın Akdeniz diyeti olduğuna dikkat çeken Bakanlık, besinlerin iyi çiğnenmesini ve yemekle birlikte sıvı alınmamasını önerdi. Mangaldan uzak durulması gerektiğini bildiren Bakanlık, aşırı tuzlu yiyeceklerden de sakınmanın önemine değindi.

Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı! Bu hatalar kansere sebep oluyor...

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN YİYECEKLERİ DONDURUN

Risk altındaki kişilerin taranarak mortaliteyi azaltabilmenin amaçlandığı protokolde, "Yiyecek hazırlama tekniklerinde değişiklik yapmak, tuzlama veya tütsüleme yerine dondurmayı tercih etmek, kanserden koruyuculuk anlamında önemli bir yarar sağlıyor" denildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı! Bu hatalar kansere sebep oluyor...

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye'de mide kanserinin erkeklerde en sık görülen beşinci, kadınlarda ise altıncı türü olduğu belirtilen protokolde, vücut yağ oranının yüksek olmasının, fazla alkol alımı, aşırı tuz içeren yiyeceklerin tüketimi ve eti doğrudan ateşte pişirmenin hastalık riskini artırdığına dikkat çekildi. Tuzlama veya tütsüleme yerine dondurma yöntemi önerildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı! Bu hatalar kansere sebep oluyor...

Protokolde, mide kanserine karşı koruyucu önlemler, "Aşı ve tedavisinin sağlanması, sigara alışkanlığının ortadan kaldırılması, obezitenin önlenmesi, çocukluk çağından itibaren geniş çaplı mücadele başlatılması, endoskopik erken tanısının sağlanması, tuzlu gıda tüketiminin azaltılması" olarak sıralandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı! Bu hatalar kansere sebep oluyor...

ETLERİ MANGALDA PİŞİRMEK...

Vücut yağ oranının yüksek olması, fazla alkol alımı, tuzlanmış, salamura veya turşu benzeri aşırı tuz içeren yiyecekler; etleri mangal, barbekü gibi doğrudan ateşte pişirmek ve fazla miktarda işlenmiş et ve et ürünlerinin sık tüketiminin mide kanseri riskini artırdığı bilinmektedir."

Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı! Bu hatalar kansere sebep oluyor...

"Yapılan çalışmalarda sebze, meyve, tam tahıl ve baklagillerden zengin diyetle beslenenlerde özellikle ağız boşluğu, mide, kolon ve akciğer kanserlerinin daha az oranda görüldüğü bildirilmiştir. Kanserden koruyucu olarak Akdeniz tipi diyet önerilmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli uyarı! Bu hatalar kansere sebep oluyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA