Şeker hastalarına korona virüs uyarısı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlarından Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, Kovid-19 enfeksiyonunun en ağır diyabetik hastalarda seyrettiğine dikkat çekti. Süresi 5-10 yılın üzerinde olan, 35 yaş üzeri tip-1 diyabetik hastalar ile 45 yaş üzeri tip-2 diyabetli hastaların daha çok dikkati olması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, şeker hastalarına korona virüs uyarısında bulunarak, "Hastalarda kan şekeri kontrolü demek, açlık kan şekeri, yemeklerden önce bakılan şekerin 80-130 mg/dl civarında, tokluk kan şekerinin ise, yemeklerden 2 saat sonra bakılan kan şekeri seviyesinin 160 miligram altında olmasıdır. Bütün dünyada en iyi kan şekeri takibinin evde parmak ucundan kendi kendimize ölçtüğümüzde sağlanabiliyor. Kan şekeriniz 250-300 miligram/dl'nin üzerinde sürekli seyrederse hastalar öncelikle doktoruna ulaşması gerekiyor. Bu durumun çok önemlidir. Bir sağlık kuruluşuna veya bir diyabet hemşiresine telefon ile ulaşmak gerekiyor" dedi.



