Bu besin koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiriyor!

BU DÖNEMDE DAHA FAZLA ÖNEM VERMEMİZ GEREKİYOR

Virüse karşı koruma sağlarken probiyotikten zengin besinlere de ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Küçük, "Vücudumuzun savunma askerleri yani bağırsaklarımız bağışıklık sistemimizi oluşturuyor. Biz bu süreç içinde beslenmemize ve bağışıklığımızı güçlendirecek besinleri ne kadar çok tüketirsek o kadar koruyucu önlemleri artırmış olacağız. Bizim doğal probiyotiklerimiz arasında yoğurt, evde yaptığımız kırmızı pancar turşusu ve suyu var. Koronavirüsüne karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek amaçlı probiyotikten zengin besinlere bu dönemde daha fazla önem vermemiz gerekmektedir" şeklinde konuştu.