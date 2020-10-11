İlk kez bu kadar net görüntülendi! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an...

VİRÜSÜ EN NET GÖREN İLK KİŞİ

Li, basına yaptığı açıklamada "Virüsü bu kadar iyi çözünürlükte gören dünyadaki ilk kişi olduğumu düşünüyorum" dedi. Dr. Li ve ekibi, virüsün bazı proteinlerinin insan hücrelerine nasıl kaydığını öğrenmelerini sağlayarak biyokimyasını nasıl ele geçirdiğini öğrendi.