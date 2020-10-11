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İlk kez bu kadar net görüntülendi! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an...

Dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) salgını can almaya devam ediyor. Çin ve ABD’li bilim insanları, koronavirüs (Covid-19) insan hücreleriyle etkilişim anını sanal gerçeklik teknolojisi süper bilgisayarlarla görüntüledi. Çin'in başkenti Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nde görevli biyolog Dr. Sai Li, Şubat ayında Hangzhou kentindeki bir biyogüvenlik laboratuvarında virologlarla birlikte çalıştı. Çalışma sonucunda koronavirüsün insan hücrelerine nasıl yerleştiğini en net  biçimde görüntülemeyi başardı. İşte ayrıntılar...

DHA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 15:55 Son Güncelleme: 11.10.2020 16:00 ABONE OL
İlk kez bu kadar net görüntülendi! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an...

VİRÜSÜ EN NET GÖREN İLK KİŞİ

Li, basına yaptığı açıklamada "Virüsü bu kadar iyi çözünürlükte gören dünyadaki ilk kişi olduğumu düşünüyorum" dedi. Dr. Li ve ekibi, virüsün bazı proteinlerinin insan hücrelerine nasıl kaydığını öğrenmelerini sağlayarak biyokimyasını nasıl ele geçirdiğini öğrendi.

İlk kez bu kadar net görüntülendi! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an...

YENİ VİRÜS YAPMAK İÇİN KREŞ KURUYORLAR

Araştırmacılar bu detaylı ve ayrıntılı fotoğraflar sayesinde proteinlerinin insan hücrelerine nasıl zarar verdiğini, bazılarının da yeni virüsler yapmak için "kreşler" kurduğunu gözlemledi.

İlk kez bu kadar net görüntülendi! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an...

BİLİMDE ÇİN- ABD ORTAKLIĞI

Dr. Li ve ekibinin çalışmalarını ilerleten ABD'nin San Diego kentindeki Amaro Laboratuvarı bilim insanları, süper bilgisayarlar kullanarak virüsün insan hücreleriyle etkileşimini ortaya koyan yüksek çözünürlüklü fotoğraflar elde edildiğini açıkladı.

İlk kez bu kadar net görüntülendi! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an...

Çinli ve ABD'li bilim insanları koronavirüsün yüksek çözünürlüklü yeni fotoğraflarında virüs ilk kez bu kadar net görüntülendi.

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İlk kez bu kadar net görüntülendi! İşte koronavirüsün insan hücresine girdiği an...
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