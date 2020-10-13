Beyin yiyen amip bu alanlardan bulaşıyor!

Özellikle kış mevsiminde tercih edilen kaplıcalardaki suların temizliği konusunda dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Ayhan, şunları söyledi: "Hücreyi yiyen, amip olarak adlandırılan mikroorganizma tek hücreli canlı, Türkiye'deki sularda da bulunabilen bir amip türü. Daha çok termal özellikli sularda yani 40 derecenin üzerindeki sularda canlı kalıyor.