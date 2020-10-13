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bu alanlardan bulaşıyor!

Uzmanlar, '' olarak bilinen 'naegleria fowleri' adlı tek hücreli canlının neden olduğu hastalığa karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu üyesi Uzm. Dr. Yüce Ayhan, ABD'de bir çocuğun içme suyundan kaptığı 'beyin yiyen amip' türüne 'de de 40 derecenin üzerinde sıcaklığı olan sularda rastlanabileceğini belirtti. Ayhan, kaplıcalar gibi termal suların amip riski taşıyabileceğini dile getirdi. Beyin yiyen amip Türkiye'de ilk olarak 2009'da Ankara'da daha sonra Eskişehir'de görülmüştü. 2018'de Gürcistan'dan gelen bir kişi İstanbul'da tanı almıştı. İşte çoğunlukla ölümle sonuçlanan hastalığa sebep olan beyin yiyen amipin en sık görüldüğü alanlar...

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 11:02 Son Güncelleme: 13.10.2020 11:09 ABONE OL
Beyin yiyen amip bu alanlardan bulaşıyor!

ABD'nin Teksas eyaletinde 9 yaşındaki çocuğun içme suyundan kaptığı '' nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası 'de de amip riskinin olup olmadığına dair sorulara yanıt aranmaya başlandı. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu üyesi Uzm. Dr. Ayhan, Türkiye'de 'beyin yiyen amip' türüne kaplıcalar gibi termal sularda rastlandığını belirterek, "Kontrolsüz, denetimsiz sular, hijyenik olmayan termal sular, kaplıcalar riskli olabilir" dedi.

Beyin yiyen amip bu alanlardan bulaşıyor!

Özellikle kış mevsiminde tercih edilen kaplıcalardaki suların temizliği konusunda dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Ayhan, şunları söyledi: "Hücreyi yiyen, amip olarak adlandırılan mikroorganizma tek hücreli canlı, 'deki sularda da bulunabilen bir amip türü. Daha çok termal özellikli sularda yani 40 derecenin üzerindeki sularda canlı kalıyor.

Beyin yiyen amip bu alanlardan bulaşıyor!

Amip, yüzme yoluyla burun sinüslerinden beyne ilerleyerek, bir beyin zarı iltihabı yapıyor. Kontrolsüz sular, hijyenik olmayan kaplıcalar risk olabilir. Hijyen çok önemli.

Beyin yiyen amip bu alanlardan bulaşıyor!

Yüzme havuzlarının da klorlanması çok önemli. Amibin hijyenik sularda, hijyenik tesislerde bulaşma olasılığı yok. Gıda yoluyla yani suyun yutulmasıyla da bulaşmıyor. Sadece yüzmeyle burundan suyun girmesiyle bir bulaş riski söz konusu."

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Beyin yiyen amip bu alanlardan bulaşıyor!
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