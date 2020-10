Haberler Sağlık Haberleri Adet sancısına ne iyi gelir? Regl ağrısı nasıl geçer? Ağrıya iyi gelen şeyler ve evde çözüm önerileri

Adet sancısına ne iyi gelir? Regl ağrısı nasıl geçer? Ağrıya iyi gelen şeyler ve evde çözüm önerileri Kimi zaman oldukça şiddetli bir hal alarak can sıkı boyutlara ulaşması dolayısıyla adet ağrısı evde doğal ve bitkisel yollardan nasıl geçer, adet ağrısını en hızlı ve kesin ne geçirir sorularının yanıtları araştırılıyor. Her ay kadınların hormonal olarak regl görmesi yani adet kanaması fizyolojik olarak doğal bir durum şeklinde karşılanmaktadır. Kimi kadınların bu dönemleri ağrısız ve sancısız geçse de kimilerininki oldukça ağrılı geçer. Hormonal olarak bilinen bu durumun tek sebebi sadece bu değildir. Bazen rahim, yumurtalık, genital bölge problemleri bu durumu etkilerken bazen de tek sebebi stres ve mevsimsel geçişler olabilmektedir. Adet (Regl) sancısı kanamadan önce başlayıp kanamanın yoğun olduğu zamanlarda da fazlaca hissedilebilir. Karın ve rahim bölgesinde kramp ve ağrı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu ağrıyı çeken kadınlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar ve bu duruma çözüm arıyorlar. Her ay bu ağrıyı yaşayan kadınların korkulu rüyası haline gelen adet sancısını en hızlı ne geçirir? Adet ağrısına ne iyi gelir? İşte bitkisel ve doğal yöntemler!

Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:55 Son Güncelleme: 16.10.2020 13:00