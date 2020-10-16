Çin takvimi 2020! Çin takvimine göre otomatik cinsiyet hesaplama nasıl yapılır? Çin takvimi cinsiyet tablosu

Normal şartlarda ultrason ile bebek cinsiyetinin belirlenebilmesi için gebeliğin 15. haftasını beklemek gerekir. Ancak bebeğinin cinsiyetini daha erken öğrenmek isteyen, ultrason vaktini beklemeden bir an önce bebeğin cinsiyeti hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ebeveynler, Çin takviminden yararlanmaktadır. Çin takviminin yüzde 70'e kadar doğru sonuç verdiği iddia edilse de bilimsel bir dayanağı yoktur. Çin takvimi hesaplaması yapacak anne adaylarının bu bilgiyi göz önünde bulundurması gerekir.

Çin takvimi ile cinsiyet belirlemede en önemli nokta anne adayının kaç yaşında ve hangi ayda hamile kaldığıdır. Peki bu bilgilerden yola çıkılarak hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar…

KİMLER ÇİN TAKVİMİ İLE CİNSİYET HESABI YAPABİLİR?

Çin takvimi ile cinsiyet hesaplama yöntemi en geç 45, en erken 18 yaşında anne adaylarının bebeklerinin hangi cinsiyet ile doğacağını hesaplayabilmesi için uygun bir yöntemdir. Erkek bebeklerin en fazla görüldüğü yaşın 18 olduğu Çin takviminde şayet Mart ve Ocak aylarında hamilelik durumu ortaya çıktıysa bebeğin kız olma olasılığı yüzde 10'dur.

ÇİN TAKVİMİ CİNSİYET BELİRLEME NASIL YAPILIR?

Çin takvimi tablosuna bakılarak annenin yaşı ve hangi ay gebe kaldığına bakılarak bebeğin cinsiyeti hakkından yorum yapmaya yarar. Doğacak bebeğin kız olma olasılığının en yüksek görüldüğü yaş 21'dir. Çin takvimine göre 21 yaşındaki bir anne adayı Ocak ayının dışındaki aylarda hamile kalmışsa yüksek ihtimalle bir kız çocuğu sahibi olacaktır.

Çin takvimi cinsiyet tahmininde bulunan otomatik hesaplayıcılar ile hamile kalınan yaş ve ay aracılığıyla bebeğin cinsiyeti belirlenir.

ÇİN TAKVİMİ CİNSİYET HESAPLAMA DOĞRU MU?

Çin takvimi bebek cinsiyeti tahmininin bilimsel bir dayanağı yoktur. Dolayısıyla pek çok anne adayı hamile olduğu dönemde bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için bu yöntemi kullanılıyor olsa da en doğru sonuç için ultrasonda bebeğin cinsiyetinin belli olduğu hamileliğin 15. haftasını beklemekte fayda vardır. Çin takviminden aldığı sonuca göre bebeğin cinsiyeti tutanlar olduğu gibi Çin takvimi doğru çıkmayanlar da mevcuttur.