Corona testi kaç günde çıkar? Korona testi kaç günde belli olur? E nabız ile PCR test sonucu sorgulama

Corona virüsü olup olmadığını merak edenler corona testi sonucu kaç günde açıklanır sorusunun yanıtını arıyor. E Nabız sistemi sayesinde corona virüsü test sonucu sorgulama işlemleri yapılmaktadır. Bu bağlamda; sisteme kişisel veriler girilerek test sonuçları görüntülenebiliyor. Peki; corona testi sonucu kaç günde açıklanır? Corona testi PCR sonucu ne kadar sürede belli olur?

PCR TESTİ NEDİR?

PCR testi tanı testi olup vücuttaki corona virüsün kimliğini belirlemeye yardımcı olan test olarak bilinir. PCR, vücuttaki az sayıda mikrobu bile tespit edebilme özelliğine sahiptir.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

PCR testi, boğaz ve burundan ucu pamuklu ince çubuk yardımıyla sürüntü örneği alınarak yapılır.

CORONA TESTİ KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından E Nabız uygulaması ile birlikte corona testi sonuçları görüntülenebilir. E Devlet üzerinden gerçekleştirilen E Nabız girişi ile corona virüs test sonuçları birkaç adımda öğrenilebilir. Test sonuçları için öncelikle "Tahlillerim" kategorisine girilir. Açılan yeni sayfada yer alan "Covid 19 test sonuçları" ekranına tıklanır ve sonrasında T.C. kimlik numarası, cep telefonu ve barkot no gibi kişisel bilgiler doldurularak sonuçlar öğrenilir.

PCR TESTİ NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

PCR testinde1-3 saat içerisinde sonuç alınabilmektedir. Testin çalışıldığı ve örneklerin alındığı zamana göre sonuçlar 24 saat içerisinde bildirilmektedir.

E Nabız ile koronavirüs test sonucu sorgulama! Corona virüs test sonuçları nasıl öğrenilir?