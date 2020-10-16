Evde doğal ve bitkisel sivilce maskesi tarifleri: Yağlı ciltler için sivilce kurutucu maske nasıl hazırlanır?

Sivilce oluşumunda etkili faktölerr; beslenme, hormonsal durumlar, genetik ve çevre etkenleri şeklinde sıralanır. Erkek ve kadında bu faktörler aynı olurken testosteron hormonunun da sivilce oluşumuna etki ettiği bilinir. Genetik durumlarda anne ve babada sivilce olması çocuklarında da sivilce oluşumunda etkisi vardır. Kalitesiz kozmetik ürünler, bazı hormon ilaçları, sonbahar ve kış dönemi sivilce oluşumunda etkileri vardır. Sivilcelere iyi gelen maskeler böyle durumlarda merak edilir. Sivilceye ne iyi gelir? Sivilce lekeleri nasıl geçer? İşte en iyi sivilce kremleri ve maske tarifleri…

DOĞAL YÖNTEMLERLE SİVİLCE NASIL GEÇER?

İnsan hayatını olumsuz etkileyen ve kadınlarda fondöten kullanmaya zorlayan sivilcelerden kurtulma yöntemleri vardır. Gelişen teknoloji ile beraber gerek ilaç tedavisi gerek bitkisel kremler sivilcelerden kurtulmak için çözüm yollarıdır. Fakat para vermeden evde sivilce maskesi hazırlamak ve sivilcelerden kurtulmanız mümkün. Sizler için birbirinden farklı maske tarifleri hazırladık. Elinizdeki malzemeler dâhilinde bu tarifleri hazırlayıp uygulayabilirsiniz.

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SİVİLCE İÇİN MASKE

Sivilce maskesi vücudun belirli bölgelerine uygulanan sivilcelerden kurtulmak için yapılan bitkisel ve doğal çözüm yöntemleridir. En çok maske yüz için kullanılır. Yüz bölgesinde oluşan sivilceleri geçirmek için birebirdir.

Sivilce için yüz maskesi tarifi ile başlayalım.

Limon ve yumurta beyazı maskesi

Malzemeler için bir yumurta, bir adet limon gerekli.

Çorba kâsesine yumurtayı kırıp sadece beyaz kısmını dökün ve çırpın. Limonu sıkıp bir çay kaşığı kadar limon suyunu kâseye ekleyin. Yüzünüzü hafif ılık suda yıkayıp nemlenmesini sağlayın. Daha sonra karışımı yüzünüze masaj yapar gibi yedirin. 10 dakika maske yüzünüzde kalsın. Son işlem olarak yine ılık suda yüzünüzü yıkayın.

Not: Bu maske haftada bir kez uygulanabilir.

Portakal kabuğu, bal, yoğurt maskesi

Sivilcelere iyi gelen maske tariflerinden biri de budur. İşte hazırlanışı:

Malzemeler üç adet portakal, bal, yoğurt gereklidir.

Portakalları soyun ve kabuklarını yıkayın. Küp şeklinde doğrayıp kurutmaya bırakın. Kabuklar 3 gün boyunca güneş altında olması gerekir. Kurumuş kabukları blendere koyup toz haline gelene kadar bekleyin. Bir kaseye iki tatlı kaşığı portakal tozu, iki tatlı kaşığı yoğurt, bir tatlı kaşığı bal koyarak karıştırın. Yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Karışımı yüzünüze sürün. 20-25 dakika bekletip yüzünüzü tekrar yıkayın. En son soğuk su ile yüzünü hafifçe ovalayın.

Not: Bu maske haftada 2 kere yapılabilir.

Yoğurt ve salatalık maskesi

Sivilce kurutucu bir maske tarifi arıyorsanız, bu tarif size göre…

Malzemeler için salatalık, yoğurt gereklidir.

• Salatalığı ortadan ikiye kesin. Kabuğunu soymadan küp şeklinde dilimleyin.

• Blendera salatalıkları atarak krem kıvamına gelene kadar bekleyin.

• İki yemek kaşığı yoğurdu kâseye koyun. Ardından salatalıkları ekleyin.

• Yüzünüzü ılık suda yıkayın. Ve karışımı sürün.

• 25 dakika bekletip yüzünüzü yıkayın.

Not: Bu işlemi haftada 2 kere uygulayabilirsiniz. 2 aya kadar devam ettirin.

Hindistan cevizi yağı, bal, yoğurt maskesi

Sivilce için doğal maske türlerinden biride budur. Hindistan cevizi yağının cildinize faydasını zamanla göreceksiniz.

Malzemeleri için bal, yoğurt, Hindistan cevizi yağı, zencefil veya karbonat gereklidir.

• Bir yemek kaşığı balı kâseye dökün. 1 yemek kaşığı yoğurt, Hindistan cevizi yağı, zerdeçal veya karbonatı kâseye dökün.

• Cildinizde çok yağ varsa dört damla limon suyu da ekleyebilirsiniz.

• Bu karışımı iyice karıştırın. Sonra yüzünüzü yıkayıp uygulayın.

• En fazla 15 dakika yüzünüzde bekletin. Sonra durulayın.

Not: Bu maske haftada bir kez uygulanabilir.

Yulaf ve bal maskesi

Sivilce kurutucu maske önerisi arıyorsanız ve bulamıyorsanız bu maske tarifini denemenizde fayda var. Bal ve yulafın etkisi cilde iyi gelecektir.

Malzemeler için yoğurt, bal, yulaf gereklidir.

• Bir kaba bir çay kaşığı yoğurt, bal, yulafı ekleyin.

• İyice karıştırdıktan sonra parmaklarınızla karışımdan alıp yüzünüze sürünüz.

• 15 dakika bekletin ve sonra durulayın.

Not: Bu maskeyi haftada bir kez uygulamanız yeterlidir.

YAĞLI CİLTLER İÇİN SİVİLCE MASKESİ

Eğer cildiniz çok yağlı ve yukarıdaki önerdiğimiz yöntemler işe yaramadıysa bu iki etkili yöntemi deneyebilirsiniz. Yüzdeki yağ oranını azaltarak yüzün gerginleşmesini sağlar. Ayrıca besleyici ve nemlendirici özelliği ile cildi rahatlatır.

Aloe vera sivilce maskesi

Bir çorba kaşığı Aloe vera jeli hazırlayın. Karışımda yarım kaşık zerdeçalda kullanabilirsiniz. Aloe vera jelini yüzünüze hafifçe sürerek uygulayın. En az 20 dakika yüzünüzde jel kalsın. Daha sonra iyice yüzünüzü yıkayın. Bu uygulamayı haftada bir kez tekrarlayabilirsiniz. Aloe vera cildi besleyici özelliği ile bilinir.

Sivilce için kil maskesi

Kil maskeleri yüzdeki cilt için yararlı bir yöntemdir. Sivilceler içinde savaşçı niteliğindedir. Gül suyu ve kil karışımı maskesi sivilce problemleri için birebirdir. Bir tatlı kaşığı gül suyunu bir çay kaşığı kilin içine atarak karıştırın. Krem şeklinde getirdikten sonra yüzünüze uygulayın. Daha sonra durulayın. Bu maske türünü haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

EN İYİ SİVİLCE KREMİ

Sivilce kremi önerileri birçok uzman tarafından yapılmaktadır. Fakat sivilce problemi olanlar hangi kremi kullanacakları konusunda kafaları karışık durumda. Bunun için en iyi yöntem sivilce kremi kullananlar tarafından yapılan yorumları incelemek. Bu sayede en etkili sivilce kremi bulabilirsiniz. Her krem her insanda farklı etkiler yapabileceği için size iyi gelen kremleri kullanmaya devam edin. Unutmayın ki sivilce ve leke kremi arıyorsanız hidroklorür içerikli ya da Aloe vera özellikli kremleri kullanmanız tavsiye edilmektedir.

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