Geçmeyen ishal neden olur? İshal sebepleri ve çeşitleri nelerdir? Sürekli ishal olmak neyin belirtisi?

Bağırsak hareketlerinde artış, dışkı miktarında artış, günlük dışkı sayısında artış ve dışkı kıvamının yumuşak olması, sulu gibi bir görüntüye sahip olması ishal sorununu tanımlar. İshal ile birlikte vücutta halsizlik başlar. Su miktarı normal orana göre giderek düşer. Bu durum bebeklerde ve çocuklarda çok sık görülür. Susuzluk; dışkılama yapmakta zorlanma, gözyaşında azalma, ağız ve dudak kuruluğu, uyku isteği gibi etkenlerle kendini gösterir. İshal gibi durumlarda sıvı dengesi çok önemlidir. Sıvı kaybının önüne geçmek için bu süreçte bol bol sıvı tüketilmelidir. İshalin çeşitlerime göre sıvı dengesi sağlanabilir. Bebeklerde ve yetişkinlerde ishal çeşitleri nelerdir? Su gibi, köpüklü ve zehirli ishal için çözüm önerileri.

YETİŞKİNLERDE İSHAL ÇEŞİTLERİ

İshal her insanın her yaş grubunda başına gelebileceği bir durumdur. Dışkılama ile ilgili bir durum olduğu için beslenmeye dikkat etmek önemlidir. Yetişkinlerde ishalin sebepleri genelde tüketilen besinlerden dolayıdır. Yazın havaların ısınmasıyla bozulan yiyecekler, dengesiz beslenme gibi durumlar örnek verilebilir. Bunların dışında enfeksiyonlar, alerjiler, bağırsak sorunları ishale yol açar. Yetişkinlerde ishal çeşitlerine örnek verecek olursak:

Gıda zehirlenmesine bağlı ishaller

Gıda alerjileri ile başlayan ishal

Mide gribi ile oluşan ishal

Huzursuz bağırsak sendromu ishali

Bakteriyel bağırsak enfeksiyonundan sonra ishal

Ülseratif kolit ve ishal

Laktoz intoleransı ve ishal

BEBEKLERDE İSHAL ÇEŞİTLERİ

Bebeklerde ishal çok sık görülür. Anne sütü ile beslenmeyen bebeklerde, ek gıdaya geçen bebeklerde ve hastalıkların etken olduğu durumlarda bebeklerde ishal görülür. Yenidoğan bebeklerde günde 4-5 dışkılama normal olarak değerlendirilir. Sulu ya da katı olması koşullara göre de normal sayılabilmektedir. 1 yaşına kadarda bebeklerde dışkılama sayısı 2-3'e kadar düşer. Bunun dışında oluşan yumuşak kıvamlı dışkılama ishali ortaya çıkarır. En sık rastlanan nedeni de enfeksiyonlardır. Kirli su, yemeklerin veya mamaların hijyenik ortamda hazırlanmaması, biberonların ve emziklerin yeterince temizlenmemesi gibi durumlar bebeklerde ishale yok açar. Bebeklerde ishal çeşitleri şu şekildedir:

İnce bağırsağa yerleşen enfeksiyonlara bağlı ishaller

Üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle ishaller

Gıda zehirlenmeleri kaynaklı ishal

Viral enfeksiyonlardan sonra oluşan ishaller

enfeksiyonlardan sonra oluşan ishaller Gastroenterit

Rota virüs ishalleri

GEÇMEYEN İSHALİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Geçmeyen ishallere kronik ishal adı verilir. Bu ishal türü için genelde 4-5 hafta geçmeyen ishaller için tanı konulur. Uzun süren ishallerin altında yatan ciddi bir hastalık olabilir. Çölyak hastalığı, kolon hastalığı örnek verilebilir. Geçmeyen ishal yorumları ve şikâyetlerinde çoğunlukla; susuzluk, halsizlik, karın ağrıları, baş ağrıları gibi belirtiler gözlemlenmiştir. Kronik ishal tedavi süreci mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. Gerekli tahliller yaptırılarak hastalığın nedeni araştırılmalıdır. Dışkı tahlili ile bakteri ve parazit gibi durumlar araştırılır. Kan testi ve açlık testi de uygulanabilir. Ayrıca bağırsaklar için genel bir araştırma yapılmalıdır. Uzun süreli ishal nedenleri ne olursa olsun sıvı tüketimi unutulmamalı, bol bol su içilmelidir.

İshal neden olur? Bebeklerde ve yetişkinlerde ishal (diyare) sebepleri nelerdir?

SÜREKLİ İSHAL OLMAK NE ANLAMA GELİR?

Besinlere bağlı ishallerde, ishalin geçme süresi 3 ya da 4 gündür. Bu süre içerisinde gerekli önemler alınarak ishal tedavi edilir. Dışkılama normal haline döner. Orta derece ishalde ise huzursuzluk ve halsizlik görülse de susuzluk daha çok hissedilir. İshalin geçme süresi ise en fazla 7 gündür. İleri düzey ishal yani kronik ishalde durum ciddiye alınmalıdır. Kronik ishallerin geçmesi için belirli süre yoktur. En az 4-5 hafta ishal görülür.

Sürekli ishal olan bir insan en çok yediği ve içtiği şeyleri gözden geçirmelidir. Yeşil sebze, süt ve süt ürünleri, kavun ve karpuz, meyve suları ishale neden olacağı için tüketimine dikkat edilmelidir. Sürekli ishal olan insanlarda bağırsak sorunları daha çok görülür. Bağırsak tetkikleri doktor kontrolleri altında yapılarak tedavi sürecine gidilebilir.

SU GİBİ İSHAL, KÖPÜKLÜ İSHAL, ZEHİRLİ İSHAL

İshalin çeşitlerine bakıldığına en belirgin üç farklı tür karşımıza çıkıyor. Bunlar zehirli ishal, köpüklü ishal ve su gibi ishal. Her türünde oluşum etkeni farklıdır.