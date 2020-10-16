Mide ağrısı ne zaman tehlikelidir? Şiddetli ve kıvrandıran mide ağrısı neden olur, neyin belirtisidir?

Mide ağrıları için doktora gittiğimizde tıbbi bir müdahaleyi gerektiren bir durum ile karşılaşırsak bu ciddi bir hastalığın işaretidir. Özellikle mide kanseri gibi durumlarda kemoterapi tedavi yöntemlerine başvurulabilmektedir. Önemli olan mide ağrısının neden olduğu sorunu bulup ona göre tedaviyi uygulamaktır. Mide ağrıları karnın sol üst tarafında yoğun hissedilir. Ağrının yanında yanma hissi, kusma, bulantı, ishal gibi etkenler görülebilmektedir. Mide ağrısı neyin habercisidir? Bele ve sırta vurur mu? İşte sorularının yanıtı…

MİDE AĞRISI NE ZAMAN TEHLİKELİ OLUR?

Mide ağrısı vücudun belirli kesimlerini etkileyen, bir anda oluşan ve bireyde dayanılmaz acı hissi vererek kıvrandıran ve geçmek bilmeyen durumlarda tehlikeli olabilmektedir. Mide ağrısı ne zaman tehlikelidir? Sorusunun bir diğer yanıtı da hafif başlayıp şiddeti giderek artan mide kanseri belirtisi olabilecek durumlardır.

ŞİDDETLİ MİDE AĞRISI NEYİN BELİRTİSİ?

Şiddetli mide ağrısı durumunda aşağıdaki sıraladığımız etkenlerden şüphelenebilirsiniz. Şiddetli ağrı geçmezse doktora görünmenizde fayda vardır. Mide ağrısı neyin belirtisi olabilir diyorsanız işte yanıtı:

Mide kanseri

Kalp krizi

Ülser

Gastrit

Reflü

Çölyak hastalığı

Safra kesesi iltihabı

Adet döngüsü

Hazımsızlık

Kabızlık

MİDE VE SIRT AĞRISI

Mide ağrıları şiddetli olduğu zaman mideni yakın bölgelerinde de ağrı hissedilebilmektedir. Buna en iyi örnek sırt ve bel ağrılarıdır. Önce ağrı mide de başlar daha sonra sırt ve bele doğru yayılabilir. Mide ağrısı bele vurur mu demek yerine sorunu ciddiye alıp en yakın sağlık kuruluşuna gitmekte fayda var.

Çünkü böyle durumlarda kalp krizi riski vardır.

MİDE SPAZMI ÖLDÜRÜR MÜ?

Midede oluşan ağrıların mideyi kasılmaya zorlamasına mide spazmı denir. Kasılmadan dolayı ağrılar bel ve sırt bölgesine de baskı yapar. Mide spazmının nedeni soğuk ve çiğ yemekler olabilir. Ayrıca kafein içerikli içecekler tetikler. Tedavisinde ise antibiyotikler, ağrı kesici ilaçlar, kortikosteroidler kullanılmaktadır. Çok nadir olsa da ölümle sonuçlanan vakalar vardır. Bunun için dikkate almakta fayda vardır.

MİDEDE BATMA

Midede oluşan batma hissinin en belirgin iki sebebi vardır. Biri reflü diğeri mide fıtığıdır. Mide iç kısmından dışa doğru bir batma rahatsızlığı hissedilir. Midenin kalp gibi atması yine ayı durumlar için söz konusudur. Bunun için sağlık kuruluşlarında yapılan tetkikler sonucu mide batmasının nedenleri ortaya çıkabilmektedir.

MİDE AĞRISI NE KADAR SÜRER?

Hafif oluşan ağrılar genelde 1-2 saat içerisinde kaybolmaktadır. Beslenmeye yönelik oluşan ağrılarda aynı gün içerisinde geçebilmektedir. Eğer ağrının sebebi ülser, gastrit tarzı mide yanması şikâyetlerine bağlı ağrı ise 1-2 gün içerisinde geçebilmektedir. Bir hastalığın habercisi olan ağrılar uzun süre geçmeyebilir. Hastalığa teşhis konup tedavi edilene kadar mide ağrısı devam edebilir.

MİDE AĞRISI NEYİN HABERCİSİ?

Eğer orta şiddette bir mide ağrınız varsa ve bunun yanında mide yanması, göğüslerde ağrı, ağza acı kusmuk gelmesi, midede asitlenme hissi gibi durumlar varsa aşağıdaki hastalıklardan biri sizde olabilir. Bunun kesin teşhisi için uzman bir doktora görünmelisiniz.

On iki parmak ülseri

Gastrit

Ülser

Reflü

MİDE AĞRISI İÇİN NE YAPABİLİRİM?

Mide ağrısı için evde uygulayabileceğiniz doğal ve bitkisel yöntemler mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekildedir: