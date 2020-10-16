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Nezaketin sağlığa faydalı olduğu kanıtlandı

Yeni bir araştırma, nazik davranmanın ve diğerlerine yardımcı olmanın, kişinin sağlığına ve refahına faydalı olduğunu ortaya koydu. Araştırmada ayrıca, kadınlarda erkeklere kıyasla ile ödomanik mutluluk ve fiziksel sağlık arasında daha güçlü bağların bulunduğu gözlendi.

AA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 15:43 ABONE OL
Nezaketin sağlığa faydalı olduğu kanıtlandı

Sonuçları hakemli "Psychological Bulletin" dergisinde yayımlanan araştırmada, olumlu sosyal davranış ile refah arasındaki ilişki, 198 bin 213 kişiyi kapsayan 201 bağımsız çalışmanın değerlendirildiği bir meta-analiz yöntemiyle incelendi.

Araştırmanın sonuçları, özellikle nazik davranma ve diğerlerine yardım etme gibi olumlu sosyal davranışın, ödomanik mutluluk üzerindeki etkisinin, hedonik üzerindeki etkisinden daha güçlü olduğunu gösterdi.

SAĞLIK VE İYİ NİYETLİ DAVRANIŞLAR

Olumlu sosyal davranışların kişinin sağlığını desteklemeye yardımcı olduğu, gönüllü yapılan yardımın daha fazla refah ile bağlantısı bulunduğu gözlenen araştırmada, sağlık ve iyi niyetli davranışlar arasındaki bağlantının gücünün, topluma faydalı davranış türüne ve diğer demografik faktörlere bağlı olduğu kaydedildi.

Yaş ve cinsiyet gibi demografik faktörlere göre, olumlu sosyal davranışların, incelenen kişiler üzerindeki etkisinin farklılık gösterdiği araştırmada, bu tür davranışların, gençlerde fiziksel sağlık dışında daha yüksek düzeyde refah hissi oluşturduğu, daha yaşlıların ve emeklilerin ise yalnızca fiziksel sağlıkları üzerinde olumlu etki yarattığı ifade edildi.

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Nezaketin sağlığa faydalı olduğu kanıtlandı
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