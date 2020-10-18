Sağlıksız uyku bağışıklık sistemini zayıflatır

Nöroloji ve Uyku Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kaynak, uyku düzenimizi korumamız için tüyolar verdi...Uyku saatimiz zaman zaman değişse bile süresi değişmemeli; altı saatse altı, 10 saatse 10 saat olmalı. Vücudumuz, yatakta geçirdiğimiz uyanık süreleri iki kat algılıyoruz. Yani altı saat uyuyorsanız, üç saat uyumuş gibi yorgun uyanıyorsunuz. Uykuda geçirdiğimiz zamanı da yarım olarak algılıyoruz.Uykusuzluk çekenler yatakta uyanık süre geçirmemeli. Uykuyu yatakta beklemeyin, uykunuz gelince yatağa gidin. Kişi ne zaman uykusu gelirse yatağa gitmeli, ne zaman uyanırsa da yataktan çıkmalı. Gündüz evde olunca şekerleme yapıyoruz, çalışırken böyle bir şey söz konusu değil. 15 dakikalık şekerleme, gece uykusunun bir saatine eşdeğerdir, gece uykusunu bir saat ileri atar. Gündüz 15 dakika uyunursa, gece yedi saat uyku yeterlidir. Bir de çok fazla ekranla karşı karşıyayız, bu da başka bir problem. Gece olduğunun sinyalini alamıyoruz; ekran ışığı, güneş kadar uykumuzu kaçırıyor.Türkiye ve dünyadaki kazaların en önemli sebeplerinden biri de sağlıksız uykudur. İnsanların en uykulu saatleri sabaha karşı dört ve öğleden sonra ikidir. İş ve trafik kazalarının önemli bir kısmı da bu saatlerde gerçekleşir.Uykusuz kalan insanlarda ileri düzeyde unutkanlık görülür. Bağışıklıkla ilgili kodlamaların uykuda yapılıyor olmasından ötürü diğer bir uykusuzluk belirtisi de bağışıklık sisteminin zayıflamasıdır. Bağışıklığı zayıflayan kişiler başta grip olmak üzere enfeksiyonlara açık hale gelirler.Belli bir yaştan sonra uykudaki her hareket, konuşma, bağırma, vurma, gülme, ağlama; hepsi problemdir ve altında ne olduğuna bakılmalıdır. Bunlar birer uyku hastalığı belirtisidir, teşhis edip tedavi etmek gerekir.Çocuğun uykusunu kendi düzenimize uydurmamalıyız.Onların da uyku süresi, uyku saatikendine hastır. Çocukları belli bir saate zorlamamaklazım. Kendisine zaman ayırmakiçin anneler çocukları uyutmak istiyor.Ya da çocuk erken yatıyor ve sabahda geç yatmış anne-babayıkaldırıyor. Onun ritmi ne iseaynen devam etmeli. Bir çocukerkenden yatarken, diğerigeç yatmak ister. 'Çocuğusekiz saat uyutun' söylemi,her çocuk için geçerli değildir.Bazıları çok, bazıları azuyur. Önemli olan eksik uykubırakmamaktır. Yeter ki hastaolmasın.UYKU apnesi, sağlam insanlarda bile gece oksijen düzenini çok düşüren bir hastalıktır. Dolayısıyla zannediyorum ki Covid-19'dan kaybettiğimiz hastaların çoğunda uyku apnesinin rolü oluyor. Entübe edilen diyabet, metabolik sendrom, obezitesi olan hastalarda uyku apnesi de olduğu için akciğerleri bunu tolere edemiyor. Gerçi makineye bağlanınca bunun önemi de kalmıyor artık. Ancak bağlanana kadar geçen süreçte bu önemli. Uyku apnesi olduğunu bilenlerin çok daha dikkatli olması gerekiyor; onların akciğeri hastalandığında oksijen düzeyleri çok düşüyor.