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Yumurtaları kartonundan çıkarıp yerleştiriyorsanız bu uyarıya dikkat edin!

en sağlıklı ve kaliteli maddelerinden biridir. Çoğu kişi yumurta aldığı zaman eve gelince yumurtanın kartonunu atar ve buzdolabına yerleştirir. Peki bu yaptığımız doğru mu? Yumurta kartonu sadece yumurtanın kırılmaması için mi var? Yoksa bilmediğimiz başka bir işlevi mi var? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 18.10.2020 14:25 Son Güncelleme: 18.10.2020 14:26 ABONE OL
Yumurtaları kartonundan çıkarıp yerleştiriyorsanız bu uyarıya dikkat edin!

YUMURTALARI KARTONUNDAN ÇIKARIRSAK...

Karton yumurtaları korur. Ancak kartonun bir başka işlevi var. Buzdolabında bulunan yiyeceklerin kokularının yumurtaya gözeneklerden geçmesini önlüyor. Ayrıca pişmemiş kabuklarında çeşitli bakteriler bulunuyor. Yumurtaları kartonundan çıkarırsak, buzdolabında temas ettiği farklı yiyeceklere bu bakterileri geçirebilir.

Yumurtaları kartonundan çıkarıp yerleştiriyorsanız bu uyarıya dikkat edin!

SON KULLANMA TARİHLERİ...

Ancak piştikten sonra kabuğundaki ve kendisindeki bakteri riski ortadan kalkar. Ayrıca kutuların üzerinde son kullanma tarihleri bulunduğu için yumurtayı ne zaman aldığınızı ve ne zamana kadar tüketmeniz gerektiğini atlamamış olursunuz.

Yumurtaları kartonundan çıkarıp yerleştiriyorsanız bu uyarıya dikkat edin!

YUMURTANIN TAZE Mİ BAYAT MI OLDUĞUNU NASIL ANLAŞILIR?

Büyükçe ve su dolu bir bardağa konulan suya batıp yatay duruyorsa taze, yarı yatay durursa 8-10 günlük, suyun yüzeyine çıkıyorsa bayat demektir.

Yumurtaları kartonundan çıkarıp yerleştiriyorsanız bu uyarıya dikkat edin!

BAYAT YUMURTA KIRILDIĞINDA...

Ayrıca yumurtayı kırınca da taze olup olmadığı anlaşılır. Taze kırıldığında sarısı dağılmaz, bombeli bir şekilde kalır, rengi parlak sarıdır ve yumurtanın akı sarısından kolay ayrılmaz. Bayat yumurta kırıldığında ise sarısı yassılaşır ya da dağılır, akının akışkanlığı azalmıştır, su gibidir.

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Yumurtaları kartonundan çıkarıp yerleştiriyorsanız bu uyarıya dikkat edin!
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