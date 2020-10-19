Açlık ve tokluk kan şekeri kaç olmalı? Kan şekeri normal değerleri tablosu nedir?

İnsan vücudu kandaki glikozu belli aralıklarla sabit tutmayı hedefler. Ancak kan şekeriniz normalin altına iniyor ya da normalin üstüne çıkıyorsa vücut sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle açlık kan şekerinin ideal oranın altına ya da üzerine çıkması şeker hastalığı anlamına gelebilir. Buna bağlı olarak kişilerde kanda aşırı şekerin neden olduğu hasarlar ortaya çıkabilir. Kan şekerinin sürekli olarak yüksek seyrettiği kişilerde ise damarların iç yüzeyine örten dokularda sorunlar oluşabilir ve böylelikle damar sertliği riski ile karşı karşıya kalmak kaçınılmaz olabilir. Peki, açlık, tokluk kan şekeri kaç olmalı? Kan şekeri düşüklüğü belirtileri nelerdir. Tokluk kan şekeri referans aralığı kaç olmalıdır? İşte detaylar…

NORMAL KAN ŞEKERİ DEĞERLERİ NEDİR?

Kan şekeri iki şekilde ölçülür. Biri kan şekerinin açken ölçümü diğer ise kan şekerinin tokken ölçümüdür. Her iki ölçüm birbirinden farklı değerleri gösterir. Ancak genellikle doktorların dikkate aldığı açlık sonrası ölçülen kan şekeri değeridir. Bu ölçümün en iyi şekilde yanıt vermesi için hastanın 812 saat aç olması gerekecektir. Kan şekeri ölçümünden önce sigara ve alkol kullanımından kaçınılması gerekir. Normal kan şekeri değerlerini göz önünde bulunduracak olursak; tokluk kan şekerinin referans aralığı ise 80140 mg/dl, açlık kan şekerinin referans aralığı ise 7099 mg/dl arasında görülen bir değerdir. Kan şekerindeki düşüklük veya yükseklik farklı nedenlerden kaynaklanabilir.

KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kan şekerinin yaklaşık değerlere oranla daha düşük olması düşük kan şekerini ifade etmektedir. Kandaki glikoz değerinin 70 MG/dl altında olması kan şekerinde düşüklük olduğu anlamına gelir. Kan şekeri düşüklüğünde yaşanan bazı belirtiler ise düşük kan şekerini doğrular niteliğindedir. İşte kan şekeri düşüklüğü belirtileri

Gözlerde kararma

Açlık

Titreme

Terleme

Dudak ve dilde karıncalanma hissi

Çarpıntı

Solukluk

KAN ŞEKERİ NEDEN DÜŞER?

Kan şekeri 70 mg/dl'nin altına düştüğünde buna hipoglisemi denir. Aşırı insülin salgılanmasından kaynaklanan bu durum hafif, orta ve ağır olarak birbirinden ayrılır. Düzensiz ve sağlıksız beslenme bu durumun en yaygın belirtisidir. Sağlıksız bir yaşam tarzı ve ağırlıklı olarak karbonhidrattan zengin bir diyet, kan şekerinin düşmesine neden olabilir. Kan şekeri düşüklüğü sorunu yaşayanlar mutlaka doktor kontrolü altında olmalıdır. Tedavinin gecikmesi hayati problemler doğurabilir. Az şeker tüketimi ve sağlıklı beslenme hipogliseminin kontrol altına alınmasına katkıda bulunur.

AÇLIK KAN ŞEKERİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Yüksek kan şekeri (hiperglisemi) için önerilen birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Diyabet hastalığını kontrol altında tutmak için kan şekeri seviyesi sürekli kontrol edilmelidir. Bu gözlemleme planı kan şekeri seviyelerinizin ne zaman ve neden değiştiğini anlamak adına faydalı bir yöntemdir.

hareketli yaşam tarzı ve egzersizler kan şekeri seviyeniz korumanıza yardımcı olabilir. Ancak ketonlarınız varsa egzersiz önerilmez. Bu nedenle tip 2 diyabet hastaları bu konu hakkında doktorunun görüşünü dikkate almalıdır.

Diyet listenizi gözden geçirin. Yüksek kan şeker seviyelerinizi kontrol altına almak için yemek seçiminizi sağlıklı yiyeceklerden yana kullanın.

Hekiminiz bazı durularda tedavinizde farklı bir yönteme başvurabilir. Bu gibi durumlarda size verilen ilaç kullanımı hakkındaki tavsiyelere sadık kalın.

KAN ŞEKERİ DEĞERLERİ TABLOSU

Kan şekerinde düşüklük ya da yükseklik problemi olanlar aşağıdaki tabloya göre kan şekeri seviyesinin referans aralığını kontrol edebilirler.

Kan şekeri yüksek olanlar ne yemeli?