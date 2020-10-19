Diş eti iltihabı neden olur, ne iyi gelir? Evde bitkisel çözüm ile diş eti iltihabı nasıl geçer?

Diş eti iltihabı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların ağız ve diş sağlığına zarar vermesi sonucu ortaya çıkar. Tedavisi için birçok çözüm yöntemi olan diş eti iltihabı, dişlerin doğru bir şekilde fırçalanması ve diş ipi kullanımı ile kısa sürede sorun olmaktan çıkabilir. Ancak aksi yapıldığında hastalık ağız içinde diğer alanlarda da iltihaplanmaya yol açabilir. Peki, diş eti iltihabı nasıl geçer? Diş eti iltihabına iyi gelen bitkisel yöntemler nelerdir? İşte diş eti iltihabını temizlemek için doğal ve bitkisel yöntemler…

DİŞ ETİ İLTİHABI NEDEN OLUR?

Diş eti iltihabına neden olan en önemli faktör ağız hijyenine yeteri kadar özen gösterilmemesi durumudur. Ağız sağlığı açısından önemi büyük olan bakım ve temizlik kuralları, diş ve ağız sağlığını korumada ve iyileştirmede güçlü etkilere sahiptir.

Diş eti iltihabı bazen genetik faktörlerden dolayı da kaynaklanabilir. Diş eti hastalıklarına yatkın olmak bunun belirgin bir göstergesi olabilir.

Bunların yanı sıra diş eti iltihaplanmasının yaygın nedenleri arasında vitamin eksikliği söz konusudur. Bunlar arasında C, D, K vitamin eksikleri, diş eti çekilmesi ve enfeksiyon riskinin artışına neden olduğu gözlemlenmiştir.

DİŞ ETİ İLTİHABI NASIL GEÇER?

Diş eti iltihabı erken teşhis edildiğinde tedavinin daha iyi yanıt vermesi açısından avantajlar sağlar. Böylelikle farklı diş eti hastalıkları ve diş kayıplarının önüne geçilebilir. Diş eti hastalıklarını engellemek için en uygun tedavi diş hekimleri tarafından ağız hijyeninin profesyonel bir şekilde temizliği ile gerçekleşir. Bunun yanı sıra ağız hijyenin sürekli sağlanması, diş ipi kullanımı, gargara uygulaması tartarlar, plaklar ve birçok bakterinin ortadan kalmasına yardımcı olur. Diş eti iltihabının ortadan kalkması için dişler günde 3 defa manuel ya da otomatik diş fırçası ile temizlenmelidir. Ayrıca diş temizliği esnasında rutin olarak dil temizliğine de gereken önem verilmelidir.

DİŞ ETİ İLTİHABINA İYİ GELEN BİTKİSEL YÖNTEMLER NELERDİR?

EBE GÜMECİ: Ebegümeci iltihap ve ağrıların yanı sıra diş eti şişmesi sorununa iyi gelir. Gargara olarak kullandığınızda bakteri ve plakları yok eder. 2 çorba kaşığı ebe gümecini 1 su bardağı kaynar suya ekleyin ve üzerini kapatın. Adından hazırlamış olduğunuz bu çayla günde 2-3 kere ağzınızı gargara yapın.

KEKİK: Güçlü antibakteriyel etkisi ile diş eti iltihabına neden olan bakteri ve zararlı maddelerin giderilmesine yardımcı olur. Hazırlamak için 2 yemek kaşığı kekiği 1 bardak kaynar suya atın ve üzerini örtün. Oda sıcaklığına geldiğinde süzgeç yardımı ile süzerek günde 2-3 kere ağzınızı çalkalayın.

ZERDEÇAL: İçeriğindeki kukumin mikrop ve bakterilerle savaşarak plakları ortadan kaldırır ve diş eti iltihabını yatıştırmaya yardımcı olur. Bunun için ½ çay kaşığı zerdeçalı 1 çorba kaşığı su ile karıştırarak macun kıvamını almasını sağlayın. Daha sonra dişlerinize uygulayın ve 5 dakikanın ardından durulayın. Günde 2 defa uygulayarak bu yöntemin daha verimli olmasını sağlayabilirsiniz.

PAPATYA: Antiseptik ve antiinflamatuar içeriği ile birçok diş eti hastalıklarını tedavi eden doğal bir üründür. Diş eti İltihabını gidermek için 2-3 çay kaşığı papatyayı 1 bardak sıcak suya atın ve 7-10 dakika demlenmeye bırakın. Süzme işleminin ardından bu çayı içebilir ya da ağız gargarası için kullanabilirsiniz.

KARABAŞ OTU: Diş sağlığını korumadan ağız içindeki bakterileri yok etmeye kadar etkileri bulunan karabaş otu diş eti hastalıklarının tedavisinde sık kullanılan bir bitkidir. Diş eti iltihabından şikayetçi olanlar karabaş otunu aktardan alarak ağız gargarası uygulayabilirler.

NANE: Diş bakım ürünlerinin içinde sıklıkla görmeye alışık olunan nane, diş çürümelerine neden olan bakterileri engellemede ve diş sağlığını koruyucu özelliği ile diş ve diş eti problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Ağız içini ferahlatır ve ağzı kokusunu gidermeye yardımcı olur. Naneden yararlanmak için 250 ml kaynar suya 2 çay kaşığı nane ilave edip, demlendikten sonra içebilir ya da nane yapraklarını çiğneyebilirsiniz.