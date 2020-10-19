Gözde arpacık neden çıkar, nasıl geçer? Arpacık nedir, nasıl tedavi edilir?

İt dirseği hastalığı yaygın bir sorun olmakla birlikte ciddi bir rahatsızlık değildir, ancak arpacık "salazyon" enen yağ kistine dönüştüğünde cerrahi bir operasyon gerekebilir. Başlangıçta batma ve kaşıntı hissi uyandıran it dirseği birkaç gün içinde sivilceye benzer ağrılı bir sivilceye dönüşür. Arpacık sorunu ilerledikçe gözde yaşarma, göz kapağında ağrı hissine neden olur. Peki, gözde arpacık neden çıkar? İt dirseği nedir, nasıl geçer? Arpacık nasıl tedavi edilir? İşte detaylar…

İT DİRSEĞİ (ARPACIK) NEDİR?

İt dirseği yani arpacık göz kapağındaki yağ bezlerinde iltihap oluşması sonucu dışa doğru beliren çıban ve sivilce benzeri bir şişliktir. Yağ bezlerinde bulunan kanalların bakteriler tarafından tıkanması ile içi yağ dolu şişlik ve kızarıklıklar meydana gelir. bazı durumlarda oluşan şişlik göz kapağının kapanmasına yol açabilir.

ARPACIK NEDEN ÇIKAR?

İt dirseğinin oluşmasına neden olan çeşitli faktörler bulunur. Bu nedenlerin başında yağ bezlerinin tıkanması gelmektedir. Diğer faktör ise zayıf bağışıklık sistemidir. Bunların yanı sıra kişisel hijyene önem vermeme arpacık riskini arttırabilir. Örneğin; kozmetik ürünlerin yol açtığı nedenler; makyajı derinlemesine temizlememek, başkasının makyaj ürününü kullanmak it dirseğinin gelişmesine katkıda bulunabilir. ayrıca ağırlıklı olarak yağlı yiyeceklerle beslenme, stres it dirseğinin oluşma riskini arttıran nedenler arasında yer alır.

ARPACIK NASIL GEÇER?

Gözde arpacık sorunu ile karşı karşıya kaldığınızda göz çevrenizin hijyenini koruyarak kötüye gitme olasılığını ortadan kaldırabilirsiniz. Evde kullandığınız havlunuz size özel olmalı, göze uygulayacağınız herhangi bir aşama öncesi eller mutlaka yıkanmalıdır. İt dirseğini kötü etkileyecek makyaj ürünleri bu süre içinde asla kullanılmamalıdır. Mevcut it dirseği sorunu yaşamı sıkıntıya sokan bir hal aldığında doktora başvurulması gerekir.

İT DİRSEĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İt dirseği tedavisi halk tarafından çokça araştırılan hastalıkların başında gelmektedir. Tedavi yöntemi oldukça kolay olmakla birlikte yanlış bir müdahale it dirseğinin tedavisini daha da güçleştirebilir. İt dirseği doktor tarafından verilen damla ile 67 gün içinde iyileşir. Ancak tedaviye rağmen arpacığın iyileşmediği durumlarda cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç duyulabilir. Cerrahi operasyonda ise gözün iç kısmına hafif bir kesi açılarak içindeki iltihap akıtılır. Ancak doktora gitmeden önce it dirseğine evde çözüm arayanlar şu yöntemleri deneyebilirler;