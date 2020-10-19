Hacamat nedir? Evde hacamat nasıl yapılır?

Geniş bir tarihe sahip olan hacamat, günümüzde birçok başvurduğu yollardan biri. Bedenin sağlıklı olması ve zindeliğini arttırması için özel bir tedavi yöntemi olmakla beraber akupunktur yöntemine benzerliği ile anılıyor. Modern tıbbın bu tedaviyi destekleyici niteliğindeki açıklamaları hala günümüzde hacamat tedavisine yoğun ilginin nedenini açıklamak için yeterli sebepler sunuyor. Peki, hacamat nedir? Hacamat noktaları vücudun neresinde bulunur? hacamat ne zaman yapılır? İşte detaylar…

HACAMAT NEDİR?

Hacamat, hastalıklardan dolayı ya da daha sağlıklı olabilmek adına vücudun belli bölgelerinden kan alma işlemidir. Bu bölgeler hafifçe çizilir, üzerine bardak, şişe ya da boynuz oturtarak kan alma işlemi tamamlanır. Bu sayede vücudun tek başına atamadığı toksinler vakumlar yardımı ile çekilerek alınması sağlanır. Yoğun olarak ağrı, sızı ya da hastalık taşıyan organlara daha yakın yerlere yapılabilir.

EVDE HACAMAT NASIL YAPILIR?

Hacamat yapılacak bölge belirlenir ve deri neşter yardımı ile çizilerek o bölgenin bardak, vakum, boynuz ya da şişe gibi malzemelerle vakum etkisi yaratılarak kirli kanın çekilmesi sağlanır. Hacamat tedavisi profesyonel kişiler tarafından özel hacamat merkezlerinde yapıldığında daha çok vakumlu özel malzemeler kullanılırken evde hacamat yapacaklar ise genellikle bardak çekme metodunu uygulamaktadır.

HACAMAT NOKTALARI VÜCUDUN NERESİNDE BULUNUR?

Hacamat genellikle yorgunluk, sık hastalanma, karaciğer ve egzama rahatsızlıklardan muzdarip kişilerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biridir. En etkili detoks kaynağı olmakla birlikte ağır metalleri temizlediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Hacamat, genellikle sırt kısmına yapılır. Bu alandaki kesişme noktaları, kalp çakrası ve karaciğer meridyeni başta olmak üzere sırtta boyun kısmına kadar uzanan tedaviyi kapsar. Ayrıca baş, bel, kuyruk sokumu, kalça, genital bölge, bacaklarda; varis, migren ödem, lenf sorunları ve romatizmaya kadar şifa kaynağı olduğu bilinir.

HACAMAT NE ZAMAN YAPILIR?

Hacamat için en uygun tarihler hicri ayın15, 17, 19,21,23'ü ve pazartesi, Perşembe günleridir. Mevsim için uygun zaman ise ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. hicri ayın. 15. günü ile başlar ve tekli sayıları takip eder. Tekli günlerde ay çekimi nedeniyle vücutta kan dolaşımı, diğer günlere oranla daha fazla olması bu zamanlarda yapılan hacamatı daha verimli kılar. Gün içinde hacamat için ideal zaman dilimleri ise güneş doğduktan 2-3 saat sonra öğlen namazının ardından 2-3 saat sonrasıdır.

HACAMATIN ZARARLARI NELERDİR?

Hacamat, merdiven altı yöntemler uygulayan ve bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi olmayan deneyimsiz kişiler tarafından yapıldığında bazı sorunlara neden olabilir. bu sorunları ele alacak olursak en çok; cilt enfeksiyonları, cilt yanıkları, cilt yaraları ve morluklar, ağrı ve acı hissi gibi çeşitli sorunlar meydana gelebilir.