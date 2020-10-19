Karınca kovucu yöntemler: Karıncaları ne kovar, en etkili karınca ilacı nedir?

Başta mutfak olmak üzere evin neredeyse her alanını karınca sürüsü istila edebilir. Yapıları gereği küçük ve oldukça aktif olmaları onların evinize girmesi için birçok engeli ortadan kaldırabilir. Onların ilgisini çeken herhangi bir yiyecek delik ve çatlaklardan bölgeye ulaşmalarını ve ortama sızlamalarını sağlar. Karıncalar genellikle sıcak havalarda evinize girebilir ancak kış aylarında evdeki ısı da tüm yıl onların size eşlik etmesine neden olabilir. Peki, karıncaları ne kovar? Karınca kovucu yöntemler nelerdir? En etkili karınca ilacı nasıl hazırlanır? İşte yanıtları…

KARINCA KOVUCU YÖNTEMLER NELERDİR?

Mutfak tezgahınızda gördüğünüz bir karınca ortamı gözlemler ve yiyecek bulursa karınca kolonisinin geri kalanını uyaran bir iz, koku bırakırlar. Karıncaların sürü halinde grup oluşturmalarının sebebi de budur. Evinizde tek bir tane karınca gördüğünüzde bulunduğu ortamı eşit miktarda sirke ve su karışımı hazırladığınız bir sprey şişesini püskürterek diğer karıncaların onu takip etmelerini engelleyebilirsiniz. Ancak karıncaları evinizden uzaklaştıracak yöntemler bununla sınırlı kalmayıp grup halindeki karıncalar için en etkili doğal ilaçları da kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte karınca kovucu doğal ve etkili yöntemler…

TARÇIN, UN, NARENCİYE

Karıncalar un ve tarçından hoşlanmaz ve içlerinden geçemezler. Tezgahınızda gezinen karıncalar gördüğünüzde yüzeye tarçın ve un serpiştirebilirsiniz. Ayrıca mutfak ve kiler raflarınıza da un ya da tarçın koyabilirsiniz. En az tarçın kadar limon ve kokusunu de sevmeyen karıncalar için limonu ikiye bölerek mutfağınıza ya da pencere kenarı gibi geldikleri alanlara bırakabilirsiniz. Ayrıca limon ve portakal kabuklarını bahçenize ve balkonunuza yerleştirerek yuva kurmalarını önleyebilirsiniz.

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke karıncaları evinizden kovan en etkili doğal karınca ilacıdır. Karınca probleminiz var ise evinizdeki tezgah ve tüm zeminleri su ile seyrelttiğiniz sirke ile temizleyebilirsiniz. Bu sayede hem evinizi dezenfekte etmiş olursunuz hem de karıncalara zarar vermeden onları uzaklaştırabilirsiniz.

KAHVE TELVESİ

Karıncaları bulundukları ortamdan uzaklaştırmak için içtiğiniz kahve telvesini kullanarak onların tadını kaçırabilirsiniz. Kahve telvesini küçük kaplarda ve bitki gibi onları çeken alanlara yakın olacak şekilde yerleştirin.

BİBER

Karıncalar için biber kokusu da oldukça iticidir. Onları uzaklaştırmak için kırmızıbiberden faydalanabilirsiniz. Karınca istilasına karşı alınabilecek doğal ve güvenilir bir önlemdir. Evinizdeki süpürgeliklerin etrafına ve bulundukları ortama serpebilirsiniz.

SALATALIK KABUKLARI

Karıncalardan kurtulmak için diğer etkili yöntemlerden biri de salata kabuğudur. Salatalık kokusu onların fazlasıyla rahatsız edecek ve uzaklaşmalarını sağlayacaktır. Salatalık kabuklarını soyun ve karıncaları gördüğünüz yerlere yerleştirin. Her gün kabukları yenisi ile değiştirerek onlardan tamamen kurtulana kadar uygulayabilirsiniz.

Karıncaları uzaklaştırmak için talk pudrası, toz kömür, tebeşir ve toz temizleyici kullanarak da onları evinizden uzaklaştırabilirsiniz.

KARINCALARI NE KOVAR?

Karıncaları evinizden uzaklaştırmak için tüm yiyecek kaynaklarını ortadan mutlaka kaldırmanız gerekir. Tüm kırıntı ve atıkları her gün düzenli olarak temizleyin. Mutfaktaki yiyeceklerin kapaklarının kapalı olduğundan emin olun ve çöp kutularını düzenli olarak değiştirin. Reçel ve bal kavanozlarının dışında kalıntı kalmamasına özen gösterin ve karıncaların evinize girebileceği pencereler, kapı altlarındaki delikleri mutlaka onarın. Karıncaları uzaklaştırmak için bu doğal yöntemler işe yaramazsa etkili bir karınca ilacı ya da karınca yemleri satın alabilirsiniz.