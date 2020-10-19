Krem tedavisi ile ayak mantarı nasıl geçer? Ayak mantarına ne iyi gelir?

Bulaşıcı olma tehlikesinden dolayı yaygın olan ayak mantarı hastalığı, ayakkabı, terlik gibi kişisel eşyaların ortak kullanımı, havuz, plaj, hamamlar, spor salonları ve ayak bakımı merkezleri gibi ortak kullanım alanları, ayak mantarının kişiden kişiye yayılmasına neden olur. Ayak mantarı tedavisinde kullanılacak en iyi yöntem bu tip ortamlarda dikkatli olmak ve mümkün olduğu kadar bu ortamlarda bulunmamaktır. Mantarlar nemli ortamları sevdiklerinden özellikle yaz aylarında hava alan ayakkabılar tercih edilmeli, ayakların düzenli olarak her gün temizliği sağlanmalı ve havlu yardımı ile nemli kalmasını önlemek gerekir. Ayrıca pamuk çoraplar tercih etmek, aynı ayakkabıyı giyinmekten kaçınmak gerekir. Ayak mantarı tedavisinde krem ve spreyler oldukça başarılı sonuçlar sağlar. Ayak mantarını geçirmek için uygulayabileceğiniz bu yöntemler etkili bir tedavi sağlamanıza yardımcı olur. Ayak mantarı tedavisinden kısaca söz ettik. Şimdi "Ayak mantarına ne iyi gelir" sorusundan önce ayak mantarı çeşitlerinden bahsedeceğiz. Öyleyse ayak mantarı çeşitleri nelerdir? Ayak mantarı, spreyi, krem, nasıl hazırlanır? Ayak başparmak tırnak mantar tedavisi nasıl yapılır? İşte ayak mantarına dair birçok çözüm yöntemi…

AYAK MANTARI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Sıklıkla karşılaşılan ayak mantarı çeşitleri aşağıdaki gibidir. Erkenden teşhis konulduğu takdirde tırnaklara sıçramasını engelleyebilirsiniz. En önemlisi de daha şiddetli olabilecek enfeksiyon sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz. İşte ayak mantarı çeşitleri…

1. HİPERKEROTİK FORM: Ayaklarda kuruluk, taban ve yan derilerde pullanma ile ortaya çıkabilir. Derinin kalınlaşmasına neden olabileceği gibi cildin yarılmasına da neden olabilir.

2. İNTERTRİGİNÖZ FORM: Genellikle parmak aralarında oluşan bu enfeksiyon parmakların arasında beyazlığa neden olabilir. Kaşıntı, pul pul dökülme, yanma belirtileri bulunur ve ayak tabanlarına yayılabilirler.

3. VEZİKÜLOBÜLLÖZ FORM: Bu mantar çeşidi ayak altının su toplamasına ve kabarcıkların patlaması ile ortaya çıkar. Ayakların üst ve yan kısımlarında görülebileceği gibi ayak tabanında ve parmak aralarında da meydana gelebilirler.

AYAK MANTARI NASIL GEÇER?

Ayak mantarı hastalığı ortaya çıktığında yapmanız gereken cildiye uzmanına başvurmaktır. Tedavi için sprey, krem ve ilaçlar doktor tarafından belirlenerek ayak mantarı çeşidine göre uygun bir tedavi belirlenir. Ancak ayak mantarı tedavisinde kullanılan etkili ve doğal yöntemlerin olduğu da göz ardı edilemez. Ayak mantarından kurtulmanıza yardımcı olacak krem ve spreyleri evinizde hazırlayarak onları eski sağlığına kavuşturabilirsiniz. İşte ayak mantarına iyi gelen krem, sprey tarifleri ve daha fazlası…

AYAK MANTARINA İYİ GELEN DOĞAL KREM, SPREY VE BAKIM YÖNTEMLERİ

Ayaklarınızdaki mantarları iyileştirmek, görünümlerini düzeltmek ve temizlemek için evinizde bulunan esansiyel yağları cadı fındığı yağı ile karıştırın. Kuru ve temiz ayaklarınıza düzenli olarak püskürtebilirsiniz.

Çay ağacı yağı, kekik yağı, tarçın esansiyel yağı, siyah ceviz özünü küçük bir sprey şişesinde boşaltın. Ayak bakımınızı tamamladıktan sonra her akşam ayaklarınıza püskürtün. Bu karışım güçlü antifungal etkisi ile ayak mantarına iyi gelecektir.

Zeytin yaprağı özü antimikrobiyal ve antifungal özelliği ile enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olur. Bunun için zeytin yapraklarını ezin ve hazırladığınız bu kremi ayaklarınıza uygulayın.

Mantar enfeksiyonlarını tedavi eden diğer bir yöntem ise çinko oksittir. Bu mineral enfeksiyonlarla savaşmak ve ayak mantarını tedavi etmek için ayaklara püskürtülebilir.

Mısır unu antifungal özelliğe sahiptir. Mısır unu ile krem hazırlamak için sıcak su koyduğunuz tavada mısır ununu eritin. Ayağınıza kullanmadan önce soğuduğundan emin olun. Ardından ayaklarınıza bu kremi uygulayarak 1 saat bekleyin. Haftada 1 defa uygulayabilirsiniz.

Ayrıca ayaklarınızı siyah çayda bekleterek mantarları yok edebilirsiniz. Siyah çay bakterileri öldüremeye yardımcı olan tanik asit içerir. 2 lt. suyun için 5-6 poşet çay ekleyerek 30 dakika bekleyebilirsiniz.

Ayak mantarından etkilenen ayak başparmağı tırnağınızı karbonatla tedavi edebilirsiniz. Bir miktar karbonatı krem kıvamına getirmek için bir miktar su ile karıştırın ve etkilenen parmağa uygulayın. Kremin ayak başparmağınızda 10-20 dakika beklemesini sağlayın. Daha sonra ılık su ile durulayın ve kurulayın.

Ayak başparmak tırnak tedavisi için sarımsak da güçlü bir antimikrobiyal özelliğe sahiptir. Sarımsağı ezin ve tırnağınıza sürün. Bu şekilde 30 dakika bekletin. Tırnağınız düzelene kadar bu tedaviyi uygulayın.

Ayak sağlığını korumaya yardımcı olan epsom tuzu ayak mantarını rahatlamak ve hafifletmenize yardımcı olabilir. 2 lt. sıcak suya bir bardak epsom tuzunu ilave edin ve ayaklarınızı bu suda 10-20 dakika bekletin. Ayak banyonuzu ardından temiz çoraplar giyinin.