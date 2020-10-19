Kulak deldirme acıtır mı, nasıl yapılır? Kulak deldirmesi sonrası hangi kremler kullanılır?

Son dönemde kulak piercinglerine artan yoğun ilgi nedeniyle kulağını deldirecek birçok kişi öncesinde detaylı bir araştırmada bulunuyor. Ancak burada, kulak kıkırdağınıza nerede piercing işlemi yaptıracağınız ve görsel olarak nasıl bir şey istediğinizin önemi oldukça büyüktür. Kulak deldirme işleminden önce kulak deldirme modellerini öğrenmeniz ve buna göre bir karar vererek tarzınızı değiştirmeniz mümkündür. İşte tam da bu noktada kulak deldirme yerlerini sizler için araştırdık, gelin hep birlikte bir göz atalım…

KULAK DELDİRME YERLERİ

KULAK LOBU: Kulak lobu, kulağın en etli alanını oluşturduğundan burada acı hissi hafif ve kısa sürelidir. Deldirme işleminden sonra bir müddet dikkat edildiği takdirde kulağınıza istediğiniz küpeleri takabilirsiniz.

2. KULAK LOBU: Kulağınızın alt kısmından yukarı doğru olan alanı deldirme işlemidir. Burada kulak yapınızın önemi büyüktür. Kıkırdağa yakın olmasına rağmen etli bir kısımsa acı hissini duymayabilirsiniz.

3.KULAK LOBU: Bu alan kıkırdağa yakın olduğundan dolayı acı hissetmenize neden olabilir. Ancak düzenli bakım ve dikkatle kısa sürede iyileşerek kullanıma hazır hale gelebilir.

SARMAL: Sarmal yani kulağın kıkırdaklı bölgesine oluşturan yere verilen addır. Kıkırdak yapısından dolayı bu alanı deldirme işlemi yaparken piercing yöntemi kullanılır. Deldirme işlemi yaparken biraz daha zorlayıcı olduğundan kulakta acıya neden olabilir.

ÜÇLÜ SARMAL: Kıkırdak ve etli alanın ortasının delinme işlemidir. İşlem sırasında ağrı duyulabilir.

TRAGUS: İç kıkırdağı oluşturan bölgedir. Kıkırdakta en hafif acı hissi veren bölgedir.

KALE: Kulağın dış kısmında dikine yapılan bir uygulamadır. Bu alan yine kıkırdak olduğundan piercing iğnesi ile işlem tamamlanır ve yine kıkırdak olduğundan acı hissi de daha fazla olabilir.

İÇ CONCH: Görsel anlamda güzel dursa da bu bölgede kıkırdaktan oluştuğundan acı hissi verebilir. Kıkırdağın delinmesi sırasında kulağa verilen basınç acı hissinin artışına neden olur.

Kulağınızda deldirebileceğiniz yerleri ve acı hissinin ne boyutlarda olabileceğini öğrendiğinize göre şimdi kulak kıkırdak deldirme ağrısı nasıl geçer, kulak deldirmesi sonrası hangi kremler kullanılır bu soruların yanıtlarına bir göz atalım…

KULAK KIKIRDAK DELDİRME AĞRISI NASIL GEÇER?

Kıkırdak delme işlemlerinin iyileşme süreci etli alanlara göre daha uzundur. Burada doku kendini zamanla iyileştirme çabasına girer. İçeriden ve dışarıdan gerçekleşen iyileşme sürecinde kulağınız dışarıdan bakıldığında iyileşmiş gözükse de iç katmanlar hala iyileşmemiş ve ağrılı olabilir. Ayrıca bazı kişilerde enfeksiyon ve reaksiyonlarla karşılaşmak mümkündür. Bu nedenle piercing işleminden sonra ellerinizle bakteri götürme ihtimaline karşı dokunmaktan kaçınılmalıdır. Kulağınızdaki ya da vücudundaki herhangi bir piercing sahipseniz eğip bükmekten kaçınmalı ve kıyafet giyinirken cildin yırtılmasına riskine karşı dikkatli olmak gerekir. Eğer yara ve kabuklanma oluşuyorsa iyileşmenin normal bir parçası olduğunu unutmayın. Tüm bunlara dikkat ettiğiniz takdirde deldirme işleminin verdiği acı hissi kendiliğinden kaybolacaktır.

KULAK DELDİRME SONRA HANGİ KREM KULLANILIR?

Kulağınızı deldirdikten sonra antibiyotik ya da ispirto içeren kremler kullanabilirsiniz. Delinen alanların bu sayede enfeksiyon kapma riski de ortadan kalkacaktır. Kremi bir pamuk yardımı ile kulağınıza nazikçe sürmeniz gerekir. Krem uyguladığınızda iyileşme hızını da iki katına çıkarabilirsiniz.

KULAK DELDİRME FİYATLARI

Kulak deldirme fiyatı kulağınızın neresini deldireceğinize göre değişiklik göstermektedir. Özellikle kıkırdak alanları için piercing işlemi uygulandığından kulağın etli olan kısımlarına göre biraz daha pahalı olabilir. Ancak yaklaşık olarak kulak delirme işlemi için fiyat aralığı 20-80 TL civarında değişiklik göstermektedir.