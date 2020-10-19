Tarçınlı suyun faydaları: Tarçınlı su içmek ne işe yarar, zayıflatır mı?

Tarçın, tarçın ağaçlarının sapları kesilerek odunsu kısımları çıkarılarak elde edilir. Öğütme işlemi ile de tarçın tozu hazır hale gelir. Rulo ve toz hali ile birçok yerden elde edebileceğiniz tarçın sindirim sistemi üzerindeki etkileriyle yağ yakımını sağlıyor. Ancak tarçınlı su diyetini uygulamak için öncelikle nasıl hazırlandığını, nasıl tüketilmesi gerektiğini ve ne işe yaradığını bilmenizde fayda bulunuyor. Peki, tarçınlı su ne işe yarar? Tarçınlı su zayıflatır mı? Tarçınlı su ne kadar tüketilmeli? İşte tarçın diyeti hakkında bilinmesi gerekenler…

TARÇINLI SU NE İŞE YARAR?

Tarçınlı su insan vücuduna olan pek çok katkının yanı sıra metabolizmanın daha hızlı çalışarak yağların parçalanmasına destek olur. Bu baharatı keskin aroması ile tek başına tüketmek mümkün olmasa da su ile birlikte tükettiğinizde kilo vermek için mükemmel etkilere sahiptir.

TARÇINLI SUYUN FAYDALARI NELERDİR?

Tarçın güçlü antienflamatuar özelliği ile vücudun enfeksiyonlarla savaşmasını ve doku hasarını onarmaya yardımcı olur.

Tok tutucu özelliği ile iştahı kontrol altına alır.

Metabolizmayı hızlandırır ve tatlı krizlerini önler.

Kan basıncı, trigliseritler ve kalp hastalıkları sorunlarının risk faktörlerini iyileştirmeye yardımcı olur.

insülin hormonuna duyarlıdır.

Açlık kan şekerini düşürmeye yardımcı olur ve düzenli tüketimi antidiyabetik etkiye sahiptir.

Mantar ve bakteri enfeksiyonlarıyla mücadeleye yardımcı olur.

Adet dönemi öncesi sendromuna iyi gelir ve adet ağrılarını azalmaya katkıda bulunur.

Baş ağrısı ve migren semptomlarını hafifletir, hafızayı güçlendirir.

TARÇINLI SU ZAYIFLATIR MI?

Son günlerde hemen hemen herkes tarçınlı su zayıflatır mı? sorusunun yanıtını arıyor. Bu sorunun cevabını verecek olursak; tarçın, metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayarak yağ yakımına destek oluyor. Sindirim sitemine olan katkıları ile kilo verme sürecinde kişilere büyük kolaylıklar sunuyor. Fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin derdine derman olan tarçın birçok yararlı faydası ile de vücut sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Peki, tarçınlı su diyeti nasıl yapılır? Tarçınlı limonlu su nasıl hazırlanır? İşte detaylar…

TARÇINLI SU, TARÇINLI LİMONLU SU DİYETİ NASIL YAPILIR?

Tarçınlı limonlu su diyeti özellikle gün içinde fazla vakti olmayanlar için oldukça ideal bir tariftir. Ancak tarçınlı suyun, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa ve mutlaka 15 gün içilmesi önerilir. Daha fazla içildiği takdirde zararları kaçınılmaz olabilir. Zayıflayayım derken sağlığınızı bu konuda riske atmamak adına bu detayın oldukça önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek durumundayız. Zira faydalarından çok yanlış kullanımı nedeniyle sağlığınızdan olabilirsiniz. Bu uyarının ardından tarçınlı limonlu içeceğin tarifine şimdi göz atabiliriz.

TARÇINLI SU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

34 adet çubuk tarçın

5 bardak su

Dilerseniz, zerdeçal, defne yaprağı, elma dilimleri ve biraz karanfil ekleyebilirsiniz.

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri tencerede 10 dakika kaynatın. Ek malzemeleri kaynamaya yakın atmanızı öneriyoruz. Oda sıcaklığına gelen içeceğinizi sabah aç karnına akşam ise yatmadan önce içerek 15 gün içinde fazla yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. Biraz daha lezzetlendirmek için içine taze limon suyu ilave ederek bu sayede limonun da antioksidan faydalarından yararlanabilirsiniz.