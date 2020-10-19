Vücuttaki enfeksiyon nasıl atılır? İltihabı ne söker? İşte iltihap söktürücü bitkiler…

Zararlı bazı mikroorganizmaların vücuda yayılması sonucu enfeksiyonlar gelişmektedir. Çoğu zaman önemsiz gibi görünse de organ ve dokulardaki hücrelerde hasar oluşumuna neden olabilir. Hayati tehlikesi olan enfeksiyonlar özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunanlarda daha büyük sıkıntılar yaratabilir. Nereden vücudumuza bulaştığını bilmediğimiz, görmemizin mümkün olmadığı bu mikroplar çoğaldıklarında enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır. Peki, vücuttaki enfeksiyon nasıl atılır? İltihabı ne söker? İltihaba ne iyi gelir? İşte merak ettiğiniz detaylar…

VÜCUTTAKİ ENFEKSİYON NASIL ATILIR?

Hafif enfeksiyonlar çoğu zaman sağlığa zarar vermezler. Vücudun hastalanma, yaralanma ya da enfeksiyon sonrası iyileşmesine yarayan normal bir süreçtir. Ancak hareketsiz, yaşam, stres, sağlıksız beslenme, aşırı kilo vücudun iltihaplanmasın ayol açarak bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Vücuttaki ciddi enfeksiyonlar için bakterilerin çoğalmasını engellemek ve onları tamamen ortadan kaldırmak için antibiyotik tedavisi uygulanır. Ancak bu antibiyotikler enfeksiyonun neden olduğu bakteri türüne göre değişmektedir. Gün içinde, yorgunluk, halsizlik, alerji, baş ağrısı, yüksek ateş şikayetleri iltihaplanmanın yol açtığı belirtilerden kaynaklanabilir. bununla birlikte vücuttaki enfeksiyonların atılmasına yardımcı olacak iltihap kurutucu bitkiler doğal yollarla enfeksiyonların vücudunuzdan atılımını sağlar. İşte vücuttaki iltihabı ne söker sorusunun yanıtları ile şimdi karşınızdayız…

İLTİHAP SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER NELERDİR?

FESLEĞEN

İltihapları giderme konusunda uzman olan fesleğen bakteriyel enfeksiyonlara, viral enfeksiyonlara ve bunun gibi birçok enflamatuar hastalıklara iyi gelen bir bitkidir. Fesleğen mikropları öldürmeye yardımcı olan bileşen ojenoldur.

ISIRGAN OTU

Yapılan araştırmalara göre ısırgan otu mikrop öldürücü ve iltihap kesici özelliği sahiptir. Vücutta biriken toksinlerin böbrek yolu ile atılmasını ağlar. Ayrıca vücuttaki kimyasalları azaltarak antibiyotik görevi görürler.

KIZILCIK

Kızılcık antioksidan bakımından zengin bir yiyecektir ve serbest radikallar aracılığı ile iltihapla savaşmak ve yok etmek için etkili bir yoldur. Solunum yolları ve idrar yolu enfeksiyonlarına birebirdir.

SARIMSAK

Düzenli olarak her gün bir diş taze sarımsak tüketerek vücuttaki enfeksiyonları giderebilirsiniz. İçeriğindeki anti-inflamatuar özelliği ile iltihapların giderilmesinde üstün bir rol oynar.

ZEYTİNYAĞI

İnsan sağlığına faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağı iltihapları kurutucu özelliği ile de dikkat çeken bir besindir. Sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmaz bir besin olan zeytinyağı, vücut sağlığından cilt sağlığına kadar bilinen pek çok etkilere sahiptir.

CEVİZ

Yapılan araştırmaya göre düzenli olarak 50 gr. ceviz tüketimi kişinin vücudunda iltihap göstergesi olan CRP maddesinde azalmanın olduğunu göstermiştir. Yüksek CRP çıkması kalp hastalıklarını tehlikeye soktuğundan her gün tüketimi kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

ZENCEFİL

İçinde bulunan gingerol maddesi iltihap kurutucu bir bileşendir. Enfeksiyonları gidermek ve iltihabı sökmek için zencefili kullanabilirsiniz. Ayrıca romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelen zencefil şişlik sorunlarını da ortadan kaldırabilir.

RAHİM İLTİHABI NASIL TEMİZLENİR?

Rahim iltihabına neden olan birçok bakteri türü mevcuttur fakat, klamidya ve gonore enfeksiyonları sık karşılaşılan rahim enfeksiyonlarından bazılarıdır. Rahim iltihabından korunmak için adet döneminde ilişkiden kaçınmak, genital hijyene önem vermek, prezervatif kullanmak ve birden fazla cinsel partnerle olmamak son derece önemlidir. Rahim iltihabı sorunu yaşayan kişilerde tedavi birbirinden farklıdır. Ancak çoğu zaman rahim iltihabı tedavisinde öncelik ilaç kullanımından yanadır. Rahim iltihaplarının temizlenmesi için ilaç tedavisine ek olarak bitkisel tedavi yöntemleri de denenerek faydası görülebilir. Rahim iltihabına iyi gelen doğal yöntemler ve rahim iltihabını temizleyen bitkileri kısaca şöyle sıralayabiliriz;

-Ispanak

-Zeytinyağı

-Sarımsak ceviz

-Zerdeçal

-Zencefil

-Somon balığı