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Hematoloji nedir, ne demek? Hematoloji bölümü neye, hangi hastalıklara bakar?

Hematoloji bölümü lenfoma, lösemi ve yaygın olarak miyolem gibi kötü huylu kan hastalıklarının tanı ve tedavisi için hizmet vermektedir. Halsizlik, çarpıntı, nefes darlığı gibi şikayetlerle iç hastalıkları kliniğine başvuran hastalar için farklı testler uygulanmaktadır. Kanla bağlantılı hastalıkların fizyolojisi, etiyolojisi, patolojisi, teşhisi ve tedavisi ile ilgilen bilim dalı olan hematoloji, İç hastalıklarının bir branşıdır. Peki, birçok insanın merak ettiği hematoloji nedir? Hematolji hastalıkları nelerdir? Hematoloji testleri nasıl yapılır? Merak ettiğiniz tüm detayları sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 11:06 Son Güncelleme: 20.10.2020 11:06 ABONE OL
Hematoloji nedir, ne demek? Hematoloji bölümü neye, hangi hastalıklara bakar?

İç hastalıkları (dahiliye) bölümünde bulunan hematoloji, kan hastalıklarını inceleyen ve gerekli teşhis ve tedaviyi üstlenen bölümdür. Kan hastalıkları iyi huylu(kanser olmayan) ya da malign (kötü huylu olarak 2 grup altında incelenmektedir. Ayrıca kan oluşumuna destek olan tüm organların iyileşme süreciyle de yakından ilgilenir. Böylelikle hematoloji neye bakar sorusunun yanıtını verdik şimdi hematoloji hakkındaki bazı detaylarla karşınızdayız. Öyleyse hematoloji tam olarak ne demek? Hematoloji hangi hastalıklara bakar? Hematoloji testleri neleri içerir? İşte yanıtları…

HEMATOLOJİ NE DEMEK?

Hematoloji, hemofili, lösemi, lenfoma ve orak hücreli anemi türleri de dahil olmak üzere malignitelerin tedavisini kapsamasının yanı sıra kemik iliği ve dalak gibi kana katkısı bulunan organların hastalıklarını da yakından inceleyen bilim dalıdır. Bu bölüm çoğunlukla lenfatik organlara ve kemik iliğine odaklanarak, kan sayımı ve trombosit düzensizliklerini teşhisini koyar. İyi huylu hastalıklara; akdeniz anemisi, multiple mtelomai pıhtılaşma bozuklukları, kanama, lenf modüllerinde şişme ve trombositıpeni gibi hastalıkları örnek verebiliriz. Kötü huylu hastalıklara ise lösemi ve kan kanserleri olarak belirtmek mümkündür.

HEMOTOLOJİ HASTALIKLARI NELERDİR?

Kan hücreleri eritrositler (alyuvarlar), lökositler (akyuvarlar) ve trombositlerdir. Eritrositlerin görevi, kana kırmızı rengini veren hemoglobin ile dokular arasında oksijen ve karbondioksit gibi gazların taşınmasını sağlar. Lökositler, mikroskop altında farklı görüntüler veren grup halindeki hücredir. Vücuttaki mikrop ve virüs gibi hastalığa neden olan yabancı cisimlerle mücadele eder. trombositlerin görevi ise, vücuttaki kanama riskine karşı koruyucu görevi görmektir. Tüm bunlar kan hücrelerini içermektedir. Kan hastalıkları ile ilgilenen hemotoloji bölümünde hematologların tedavi ettiği hastalıklar ise şunlardır;

  • Polisitemi ya da aşırı kırmızı kan hücresi üretimi
  • Demir eksikliği anemisi ve orak hücreli anemi ya da tramvaya bağlı anemi gibi bazı anemi türleri
  • Lösemi
  • Multipl miyelom
  • Malign lenfomalar
  • Miyelodisplastik sendromlar
  • Hemofili, von Willebrand hastalığı, trombositopenik purpura gibi kanama bozuklukları
  • Kök hücre kemik iliği nakli
  • Kan nakli
  • Talasemi ve orak hücre hastalığı gibi hemoglobinopatiler

HEMOTOLOJİ TESTLERİ HAKKINDA

Yaygın olarak hematoloji testleri kan sayımı veya CBC'dir. Çoğu zaman bu test genel bir muayene sırasında yapılır ve anemi, kan kanserleri, bağışıklık istemleri bozuklukları ve pıhtılaşma sorunlarını tespit etmeye yardımcı olur. Tanı için birbirinden farklı testler uygulanır. Kan hücrelerin ve hemoglobinin ölçülmesi (tam kan sayımı) kanın mikroskop altında incelenmesi (perfiferik yayma) kemik iliğinin incelenmesi (kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi) ve diğer yapı taşlarının tahlil edilmesi ve radyolojik incelemeler en sık yapılan testlerdir. Hemotoloji tahlillerinin sonuçlarına hemen ulaşmak mümkündür ancak bazı durumlarda için hastaneye yatış gerekebilir.

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Hematoloji nedir, ne demek? Hematoloji bölümü neye, hangi hastalıklara bakar?
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