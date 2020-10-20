Hematoloji nedir, ne demek? Hematoloji bölümü neye, hangi hastalıklara bakar?

İç hastalıkları (dahiliye) bölümünde bulunan hematoloji, kan hastalıklarını inceleyen ve gerekli teşhis ve tedaviyi üstlenen bölümdür. Kan hastalıkları iyi huylu(kanser olmayan) ya da malign (kötü huylu olarak 2 grup altında incelenmektedir. Ayrıca kan oluşumuna destek olan tüm organların iyileşme süreciyle de yakından ilgilenir. Böylelikle hematoloji neye bakar sorusunun yanıtını verdik şimdi hematoloji hakkındaki bazı detaylarla karşınızdayız. Öyleyse hematoloji tam olarak ne demek? Hematoloji hangi hastalıklara bakar? Hematoloji testleri neleri içerir? İşte yanıtları…

HEMATOLOJİ NE DEMEK?

Hematoloji, hemofili, lösemi, lenfoma ve orak hücreli anemi türleri de dahil olmak üzere malignitelerin tedavisini kapsamasının yanı sıra kemik iliği ve dalak gibi kana katkısı bulunan organların hastalıklarını da yakından inceleyen bilim dalıdır. Bu bölüm çoğunlukla lenfatik organlara ve kemik iliğine odaklanarak, kan sayımı ve trombosit düzensizliklerini teşhisini koyar. İyi huylu hastalıklara; akdeniz anemisi, multiple mtelomai pıhtılaşma bozuklukları, kanama, lenf modüllerinde şişme ve trombositıpeni gibi hastalıkları örnek verebiliriz. Kötü huylu hastalıklara ise lösemi ve kan kanserleri olarak belirtmek mümkündür.

HEMOTOLOJİ HASTALIKLARI NELERDİR?

Kan hücreleri eritrositler (alyuvarlar), lökositler (akyuvarlar) ve trombositlerdir. Eritrositlerin görevi, kana kırmızı rengini veren hemoglobin ile dokular arasında oksijen ve karbondioksit gibi gazların taşınmasını sağlar. Lökositler, mikroskop altında farklı görüntüler veren grup halindeki hücredir. Vücuttaki mikrop ve virüs gibi hastalığa neden olan yabancı cisimlerle mücadele eder. trombositlerin görevi ise, vücuttaki kanama riskine karşı koruyucu görevi görmektir. Tüm bunlar kan hücrelerini içermektedir. Kan hastalıkları ile ilgilenen hemotoloji bölümünde hematologların tedavi ettiği hastalıklar ise şunlardır;

Polisitemi ya da aşırı kırmızı kan hücresi üretimi

Demir eksikliği anemisi ve orak hücreli anemi ya da tramvaya bağlı anemi gibi bazı anemi türleri

Lösemi

Multipl miyelom

Malign lenfomalar

Miyelodisplastik sendromlar

Hemofili, von Willebrand hastalığı, trombositopenik purpura gibi kanama bozuklukları

Kök hücre kemik iliği nakli

Kan nakli

Talasemi ve orak hücre hastalığı gibi hemoglobinopatiler

HEMOTOLOJİ TESTLERİ HAKKINDA

Yaygın olarak hematoloji testleri kan sayımı veya CBC'dir. Çoğu zaman bu test genel bir muayene sırasında yapılır ve anemi, kan kanserleri, bağışıklık istemleri bozuklukları ve pıhtılaşma sorunlarını tespit etmeye yardımcı olur. Tanı için birbirinden farklı testler uygulanır. Kan hücrelerin ve hemoglobinin ölçülmesi (tam kan sayımı) kanın mikroskop altında incelenmesi (perfiferik yayma) kemik iliğinin incelenmesi (kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi) ve diğer yapı taşlarının tahlil edilmesi ve radyolojik incelemeler en sık yapılan testlerdir. Hemotoloji tahlillerinin sonuçlarına hemen ulaşmak mümkündür ancak bazı durumlarda için hastaneye yatış gerekebilir.