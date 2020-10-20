İdrarda protein kaçağı neden olur, belirtileri nelerdir? Böbrekte protein kaçağı olanlar nasıl beslenmeli?

Böbrekler, kandaki fazla su ve atık maddeleri süzerek idrar yolu ile dışarı atarlar. Bu işlem esansında kanda, vücudun ihtiyacı olan vitamin, mineral, protein ve yeteri kadar suyu korur. Böbrek fonksiyonlarında geçici ya da kalıcı olarak, devre dışı kalması durumunda kandaki protein böbrekler tarafından idrarla birlikte atılmasına neden olur. Bunun yanı sıra İdrarda geçici olarak protein görülmesi aşırı fiziksel aktivitelerde bulunma, protein ağırlıklı beslenme, gebelik ya da stresin neden olabileceği duygu durumlarından ortaya çıkabilir. Ancak idrarda sürekli protein fazlalığı görülmesi ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Peki, protein kaçağı nedir? İdrarın köpüklü olması ne anlama gelir? Protein kaçağı belirtileri nelerdir? İşte yanıtları…

PROTEİN KAÇAĞI NEDİR?

Yukarıda anlık ya da kalıcı protein kaçağından biraz söz ettik. Sağlıklı bir kişinin idrarında bir miktar proteine rastlamak mümkündür ancak böbreklerden protein sızması durumu idrardaki protein kaçağının artmasına neden olabilir. Bu durum protein kaçağı olarak tanımlanır ve böbrek yetmezliği ihtimallerini düşündürebilir.

PROTEİN KAÇAĞI NEDEN OLUR?

Protein kaçağı çoğunlukla diyabet, yüksek tansiyon, böbreklerin işlevlerini yerine getirmemesi, böbrek taşları, böbrek yetmezliğinin gelişmesi durumunda ve böbrek kanseri hastalarında sıklıkla karşılaşılan bir sağlık sorunudur. Ayrıca uzun yıllar kullanılan ilaçların yan etkileri ve böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları böbreklerde sürekli protein kaçağına neden olan sebepler arsında yer alır.

PROTEİN KAÇAĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

İdrarda protein kaçağı başlangıçta belirti vermemekle birlikte çok sinsi bir şekilde ilerleyerek ciddi hastalık boyutuna ulaşabilir. Protein kaçağı olan hastalarda en belirgin bulgu idrarın köpüklü olmasıdır. Dikkatli kişiler bunu çok erken fark edebilir. İdrarın sabun köpüğü gibi köpürmesinin dışında protein kaçağının diğer belirtileri şunlardır.

Ayak bileklerinde ve gözlerde şişlik

İştahsızlık

Nefes darlığı

Halsizlik

İdrarda kan görülmesi

Mide bulantısı

Daha şiddetli ve tehlikeli belirtiler ise şunları içerir. Eğer bu belirtilerden bir ya da bir kaçına sahipseniz acilen doktora görünmenizde fayda vardır. Çünkü vücuttaki ödem akciğerlerde sıvı toplanması gibi nedenlere sebep olabileceği gibi böbreklerin işlevlerini yerine getirememesinden kaynaklanabilir.

Nefes almada zorluk çekme

İdrara çıkamam

Zihinsel bulanıklık ve kısa süreli bilinç kaybı

Göğüste ağrı hissi ve basınç

PROTEİN KAÇAĞI TEDAVİSİ

İdrarınızın sürekli köpüklü olması, özellikle ayak bilekleri ve gözlerde şişlik protein kaçağının en belirgin göstergesidir. Protein kaçağının tedavisinde altta yatan nedenler önemlidir. Örneğin tansiyon, diyabet, böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları gibi nedenler protein kaçağına neden olabilir. Sürekli protein kaçağı durumunda böbrek hastalıkları ile karşı karşıya kalınabilir. Böyle bir durumunda protein kaçağını durdurmak için steroid ilaçlar kullanılabilir. Bu tip ilaçlar protein kaçağını durdurmada en etkili tedavi biçimidir ancak kortizon içeren bu ilaçların sürekli kullanımı berberinde kemik erimesi, vücutta şişlik v.b sebeplere neden olabileceğinden bir süre kullanılır. Bir süre kullanıldıktan sonra steroid kullanımı bırakılır. Hastalık tekrar nüksederse bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanılabilir. Ciddi bir hastalıktır ve bu hastalığın erken teşhisi çok önemlidir. Akut böbrek yetmezliği durumunda ciddi bir diyet listesi ile böbrekler normal işleyişine devam edebilir ancak beslenme, kronik böbrek yetmezliği hastalarında da diyalizi mümkün olduğu kadar ertelemek için son derece önemlidir.

PROTEİN KAÇAĞI OLANLAR NASIL BESLENMELİ?

Tüketilen besinlerin sindiriminin ardından atık maddeler böbreklerde süzülerek atılır. Bu nedenle böbrek hastalığı bulunan kişiler böbrekleri zorlayacak her türlü gıdalardan uzak durmalıdır. Böbrek hastalıkları dahil olmak üzere birçok hastalıkta beslenme kişilere yönelik olabilir. Ancak protein kaçağı hastalarına genellikle sodyum kısıtlaması önerilir. Kızartma yiyecekler yerine haşlanmış yiyecekleri tüketmek tuz miktarı fazla olan zeytin, peynir, işlenmiş gıdalar (salam, sucuk, sosis) tüketiminden kaçınılması önerilir. Ayrıca protein içerikli et ürünlerinden uzak durulması ve bol su içilmesi tavsiye edilir.