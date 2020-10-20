Şeker hastalarında ayak sorunlarına dikkat!

Kan şekeri uzun süre yüksek seyreden diyabet hastalarında bazı ayak sorunları ortaya çıkmaktadır. Öncelikle ve özellikle akşamları ayaklarında yanma, karıncalanma gibi belirtilerle kendini gösteren sinir aşınmaları, nöropati ve ayak damarlarındaki bozulmalara bağlı yaralar. Bu şikayet ve belirtiler kontrol altına alınamaz ise ciddi sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır.

ÖNCELERİ AYAKLARDA YANMA DAHA SONRA...

Diyabet hastalarında periferik nöropati dediğimiz olay önceleri ayaklarda yanma daha sonra karıncalanma, uyuşmalar ve ileri düzeyde çivi üzerine bile basılsa hissetmeme gibi sinirsel duyu bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Dar ayakkabılar bu hastalar için sorun teşkil eder. Ayaklarındaki oluşan enfeksiyon, tahriş, kesik, çizik ve ağrı gibi bir çok sorunu fark edemezler. EMG denilen bir sinir testinin yapılması problemin varlığı hakkında bize sağlam kanıtlar sunar.

BİR KEZ YARA OLUŞTUĞUNDA HEMEN...

Diyabet hastalarında damarlardaki aşınmalara bağlı ayaklarda bazı dolaşım sıkıntıları baş göstermeye başlar. Bu hastalar ayak bakımlarına özen göstermelidir. Tırnak keserken bile çok dikkatli olunmalı çevre dokulara zarar vermekten kaçınılmalıdır. Bozulan damar içinde yağ tıkaçlarının oluşumu kolaylaşır. Ayaklarımıza kan akışı azalır. Önemsenmeyen küçük yaralar zamanla derin ve tedavisi güç yaralara dönüşmektedir. Şeker hastalarının yaralarının bir türlü iyileşmemesi yüksek kan şekerine bağlıdır. Bir kez yara oluştuğunda hemen tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Süreç çizik, yara, derin ülser ve kangren boyutuna giderek ayakların kesilmesine kadar ilerleyebilmektedir.

Diyabet, hatalı veya yetersiz insülin üretimine veya insüline karşı direnç oluşmasına neden olan bir hastalıktır. İnsülin ise pankreasımızın salgıladığı bir hormon olup, kan şekerinin hücrelerin içine sokarak dengelenmesine yardımcı olur. Kan şekeri-insülin mekanizması bozulduğunda kanda şeker artmaya başlar ve sağlık sorunlarına neden olur. Kandaki uzun süreli yüksek şeker seviyeleri, ayaklar dahil vücudun birçok bölgesine zarar verebilir.