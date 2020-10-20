Yeni dünya meyvesinin (malta eriği) faydaları nelerdir? Malta eriği meyvesi neye yarar, nerede yetişir?

Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde de yetişen malta eriği güçlü bir A vitamini kaynağı ve lif deposudur. Şekil olarak armutu andırmakla birlikte boyut olarak erikten biraz daha büyüktür. Bu meyve bahar ve yaz aylarında yetişiyor ve tazeliğini uzun zaman koruyamadığından hemen tüketilmesi gerekiyor. Akdeniz ikliminin görüldüğü tropikal bölgelerin çoğunda bulunan malta eriği özellikle Antalya ve çevresindeki illerde yetiştiriliyor. Malta eriğini nereden bulabilirim sorusunun yanıtını ise şöyle açıklayabiliriz; çarşıda, manavda, markette, organik ürün satan dükkanlarda hatta sanal ortamdan siparişle ayağınıza kadar getirterek hem meyvesinden hem de çekirdeklerinin faydalarından yararlanabilirsiniz. Peki, malta eriğinin faydaları nelerdir? Yeni dünya meyvesinin çekirdeğinin faydaları nelerdir, bu meyve nasıl dikilir, nasıl yetiştirilir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

MALTA ERİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Yeni dünya meyvesinin çekirdekleri, yaprakları güçlü bitki bileşikleriyle doludur. Bazı hastalıklara karşı korumasının yanı sıra birçok sağlık yararları sağlar. İşte yeni dünya meyvesinin sağlık açısından şaşırtıcı faydaları:

Yeni dünya provitamin A, B, magnezyum, potasyum ve manganez dahil olmak üzere bir dizi besin sağlar.

Kalp sağlığını arttıran ve kalp hastalıklarına karşı koruyabşlen magnezyum, potasyum, karotenoidler ve fenolik bileşikler bakımından zengindir.

Lifli yapısı ile sindirim sitemine olumlu etkiler sağlar ve kabızlığa iyi gelir.

Kan dolaşımını düzene sokar.

Düşük tehlikesini önlemeye yardımcı olur.

Çekirdeği idrar söktürür, mesane ve böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

Düşük kaloriye sahip olması ve tok tutucu özelliği ile kilo vermeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Antioksidan içeriği ile cildi tazeler ve hücrelerin onarılmasını sağlar.

Mide hastalıklarını hafifletir.

Antikanser olarak bilinir ancak bununla ilgili daha fazla araştırmaya gerek vardır.

Kan şekeri ve insülin seviyelerini azaltmaya yardımcı olur.

YENİ DÜNYA MEYVESİ NASIL YETİŞTİRİLİR?

Yeni dünya ağacı meyvesindeki çekirdeklerle üretilir. Çekirdekler toprağa ekildiğinde çok çabuk çimlenir ve gelişir. Meyve vermesi biraz zaman alır, en uygun yetiştirme yöntemi aşılanma yolu ile üretilmesidir.

İKLİM: Bu ağaçlar astropikal iklimin olduğu bölgeleri sever. Ülkemizde Akdeniz bölgesi malta eriğini yetiştirmek için oldukça idealdir.

TOPRAK: Organik maddelerin bulunduğu killi kumu severler. Taban suyunun yüzeye uzaklığı 1520 metre şeklinden olmalıdır. toprak nitelik olarak nötr ya da nötre yakın olmalıdır.

SULAMA: Yeni dünya meyvesini sorunsuz bir şekilde gelişmesi ve bol ürün vermesi için havanın kuralık durumu göz önünde bulundurularak, 710 gün arayla nisan ayında başlanıp yaz boyu fidanlar sulanmalıdır. Gelişmiş olanlar ise 1520 gün ara ile bol bol sulanmalıdır.

GÜBRELEME: İlk 3 yıl malta eriği fidanlarına azotlu gübre, sulama öncesi ağaçların altına serpilir. Fidana 4. Yılı itibarı ile potasyum ve fosforlu gübreler verilmeye başlanır.

BUDAMA: Mart ayında yeni çıkan süngüler ağaçta dengeyi oluşturacak şekilde budanır. Kırılan, kuruyan tüm dalar temizlenir ardından 1 gün sonra kesilen yerlere aşı macunu sürülebilir.

HASAT: Meyve beklenen rengi ve büyüklüğü aldığında hasat işlemi başlar. Hasat için en ideal yöntem, meyvenin 23mm'lik sapı kalacak şekilde makas yardımı ile toplanmasıdır.