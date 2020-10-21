Grip aşısı olduktan sonra bunu yapmayın!





'RİSK GRUPLARINA BIRAKMAMIZDA FAYDA VAR'



Doç. Dr. Vural, bu yıl grip aşısında önceliğin risk gruplarına verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu yıl grip aşısını bizim risk gruplarına bırakmamız lazım, tüm dünyada böyle. Kısıtlı bir üretim var tüm dünyada. Geçen yıllara göre ihtiyaç daha fazla. Geçen yıllar bu miktar yetebilirken, bu yıl belki de bizim biraz paniklememizden dolayı, o noktaya olan ilgimizden dolayı yetersiz gelebilir. Bu noktada bizim grip aşısını risk gruplarına bırakmamızda fayda var. Bunlar kimdir; 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan hastalarımız, birden fazla kronik hastalığı olan hastalarımız, aynı şekilde gebeler ve belli yaş altındaki çocuklara bırakmak faydalı olacaktır. Bu yıl herkes, 'ben gideyim grip aşımı olayım' diye düşünmesin. İmmünite bozukluğu olanlar, hem şeker hem diyabet hem de kalp ile ilgili sorunları bir arada geçirenler olabilir; ama net olarak bunlar kesinlikle grip aşısı yapsın diyemeyiz. Kronik hastalıklarda her zaman diyabet, tansiyon, kalp hastalığı olanlar risk altındadır. Birden fazla kronik hastalığı olanlar daha fazla risk altında olabilirler" ifadesini kullandı.