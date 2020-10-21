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Kabızlığa karşı en etkili olduğu ortaya çıktı

bir çok insanın yaşadığı ortak bir sorun. Çok kez duymuşsunuzdur ama kabızlığı tanımlamak gerekirse dışkı sıklığının azalması, bu durumun kişilerde tıkanmışlık hissi, şişkinlik, hassasiyet ve dışkılama sırasında zorlanmaya sebep olması gibi basitçe tanımlanabilir. İşte bu sorunu çekenler için kabızlığa iyi gelen ...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 16:01 Son Güncelleme: 21.10.2020 16:02 ABONE OL
Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı

Semptomların tipi ve şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar sadece nadiren yaşarlarken, diğerleri için bu kronik bir durumdur. Kabızlık bir çok farklı sebebe dayanabilir, yetersiz sıvı alımı, duygusal durum, kötü beslenme, hareketsizlik, kullanılan bazı ilaçlar kabızlığa sebep olabilir.

Bazı dışkıyı yumuşatarak, bağırsak geçiş süresini azaltarak ve dışkı sıklığını artırarak kabızlığı hafifletebilir. İşte kabızlığı rahatlatmaya ve düzenli tutmanıza yardımcı olabilecek 5 ;

Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı

KURU ERİK

Kuru meyveler ve özellikle de kuru erik eski zamanlardan beri kabızlığı önlemek veya tedavi etmek için kullanılır. Kuru eriğin lif içeriği yüksektir ve bu çözünmeyen lifleri sayesinde dışkıda bulunan su miktarını artırarak dışkılamayı kolaylaştırır. İçeriğindeki difenilizatin isimli bileşen ona dışkılamayı artırıcı yani laksatif bir özellik kazandırmaya yardımcı olur.

Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı

ARMUT

1 orta boy armut ortalama 6 gram kadar lif içeriyor ve bu yüksek lif içeriği kabızlığı önlemede onu ön plana çıkarıyor. Armutlar ayrıca fruktoz ve sorbitol içeriği açısından da zengindir. Fruktoz ve sorbitolün bağırsak hareketini artırıp, bağırsaklara su çekerek dışkılamayı kolaylaştırdığı biliniyor.

Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı

ENGİNAR

Probiyotik bakterilerin ve onların besleyen prebiyotik besinlerin bağırsak sağlığı için önemini artık biliyoruz. Enginar da bağırsakta faydalı bakterilerin artmasına yardımcı olan prebiyotik etkiye sahip besinlerden biri. Yapılan çalışmalar enginar tüketimi ile lif alan bireylerin bağırsaklarında faydalı bakteri sayısının daha fazla olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bu bireylerde bağırsaktaki zararlı bakterilerin düzeylerinin azaldığı da bulunmuş.

Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı

KETEN TOHUMU

Keten tohumu da sindirimi kolaylaştırıcı ve kabızlığı azaltıcı etkilerinden dolayı geleneksel olarak kullanılan besinlerden biri. 1 yemek kaşığı yaklaşık 10 gram keten tohumu 2.8 gr kadar lif içeriyor. Hem çözünür hem de çözünmez diyet lifi açısından zengin olan keten tohumu bu sayede bağırsak geçiş süresini kısaltıyor, dışkı sıklığını ve dışkı ağırlığını artırabiliyor. Keten tohumunu eğer kabızlığı tedavi için kullanmak istiyorsanız öğüterek tüketmekte fayda var.

Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı

YULAF KEPEĞİ

Yulaf kepeği aslında yulaf tanesinin lif bakımından zengin dış gövdesidir ve bağırsak sağlığına olumlu etkileri gösterilmiştir. 3 yemek kaşığı yaklaşık 30 gr yulaf kepeği ortalama 4.5 gr kadar lif içerir ve lif içeriği etkisiyle de bağırsak hareketlerini ve dışkı sıklığını artırmaya yardımcı olur.

Elbette kabızlığın tedavisine yardımcı yalnızca bunlar değil, kuru kayısı, kuru incir, elma, tam tane tahıllar, kuru baklagiller, kefir, yoğurt gibi probiyotik besinler de tedavisine yardımcıdır.

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Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı
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