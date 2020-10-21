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nelerdir, nelere iyi gelir? Meyan kökü nedir, ne işe yarar?

Meyan kökü, baklagiller ailesinden gelen çalımsı bir bitkidir. Küçük mavimsi mor çiçekleri bulunur. Toprağın altında 1 metreye ulaşan köklere sahiptir. Meyan kökü yıllardır çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır. Genellikle mide hastalıkları, soğuk algınlıklarına iyi gelen bu bitki antiviral ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Meyan kökü tatlımsı tadı nedeni ile şekerlemelerde kullanılabilir ve yine harika aroması ile meyan kökü şerbeti ve meyan kökü çayı hazırlanabilir. Peki, meyan kökü nedir, ne işe yarar? Mayan kökü faydaları nelerdir? Meyan kökü zayıflatır mı? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 21.10.2020 13:29 Son Güncelleme: 21.10.2020 13:34 ABONE OL
Meyan kökü faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? Meyan kökü nedir, ne işe yarar?

Latince tatlı kök adı verilen meyan kökü, genellikle Avrupa ve Asya'da yetişir. Ülkemizde ise Güney Doğu Anadolu bölgesinde sık karşılaşılan bir bitkidir. Sulak ve nemli ortamları sevdiğinden çoğunlukla dere, ırmak kenarlarında yetişirler. Boyları 50100 cm'den 200 cm'e kadar ulaşabilir. Yaprakları kanadı andırır ve uzun ömürlü bir bitkidir. Böylelikle meyan kökü nedir sorusunun yanıtını öğrendik. Peki, meyan kökü ne işe yarar? Meyan kökünün faydaları nelerdir? Meyan kökü zayıflatır mı? İşte yanıtları…

MEYAN KÖKÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

  • Vücudun strese karşı direncini arttırmaya yarımcı olur. Strese neden olan hormon seviyelerini düzene sokar.
  • Balgam söktürücü özelliği bulunur. Solunum sistemini rahatlatır.
  • Bağırsak ve mide hastalıklarına iyi gelir. İçindeki rahatlatıcı etkiler sindirim sistemini düzene sokar. Mide ağrısı, mide ekşimesi, mide bulantısı ve hazımsızlık sorununa karşı olumlu etkiler sağlar.
  • Menopoz döneminde hormonal sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olur.
  • Metabolizmaya yardımcıdır, kabızlık sorununa fayda sağlar.
  • Bağışıklık sitemini güçlendirici özelliği bulunur. Vücutta enerjiyi arttırır.
  • Kas krampları ve eklem ağrılarını azaltmaya yardımcı olur.
  • Cilt ve saç sağlığına olumlu etkilerde bulunur. Özellikle egzama, sedef ve kuru cilt problemlerini gidermede etkilidir.
  • Karaciğer, dalak ve böbrek gibi organlara olumlu etkilerde bulunur.
  • Antiinflamatuar özelliği ile demlenerek içilen meyan kökü çayı boğaz ağrıları ve öksürüğe iyi gelir.

MEYAN KÖKÜ ÇAYI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 3 tatlı kaşığı meyan kökü
  • 3 bardak su

MEYAN KÖKÜ ÇAYI YAPILIŞI

3 tatlı kaşığı meyan kökü ile 3 bardak su karıştırılır ve 20 dakika kaynatılır. Ardından 10 dakika daha kaynamaya bırakılır. İçilecek sıcaklığa geldiğinde meyan kökü çayı tüketilebilir.

Meyan kökü çayı zayıflatır mı sorusunun yanıtını verecek olursak; Meyan kökü çayı zayıflamak isteyenlerin tüketebileceği bir içecektir. Bunun için her sabah aç karnına bir bardak meyan kökü çayı içmeniz gerekir. Gün boyu 2,5 lt. su takviyesi ile birlikte yağ yakımını kolay bir şekilde hızlandırabilirsiniz.

MEYAN KÖKÜ ŞERBETİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Meyan kökü şerbeti iftar sofralarında sıklıkla tercih edildiği gibi özellikle sıcak yaz aylarında da bir numaralı serinletici içecekler arasında yer alır. Şişkinlik ve buna bağlı hazımsızlık sorunlarının giderilmesinde oldukça etkilidir. Güçlü bir bağışıklık sitemini desteklemeye ve korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda meyan kökü şerbetini tüketerek yukarıda belirttiğimiz birçok faydadan yararlanabilirsiniz.

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Meyan kökü faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? Meyan kökü nedir, ne işe yarar?
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