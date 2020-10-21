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: bu kişilerde 'Uzun covid-19' olarak ilerliyor...

: ile ilgili yapılan araştırmanın sonucu ortaya çıktı! Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bazı kişilerde 'Uzun ' olarak görüldüğü ortaya çıktı. 'de King's College London, 4,3 milyondan fazla İngiliz'in kullandığı "Kovid Semptom Çalışması" uygulamasından faydalanarak bir çalışma yürüttü. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, bazı kişilerin koronavirüsün etkilerini daha uzun süre hissettiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre, koronavirüsün ilk haftasında beş belirtiden fazlasını hissedenlerde ölüm riskinin daha fazla olduğu ve koronavirüsü daha ağır geçirdikleri belirtildi. İşte koronavirüs ile ilgili yapılan araştırmaya dair ayrıntılar...

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 14:13 Son Güncelleme: 21.10.2020 15:25 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs bu kişilerde 'Uzun covid-19' olarak ilerliyor...

Koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Koronavirüs ile ilgili yapılan araştırmalarda şaşırtıcı sonuçlar çıkıyor. Ajanslardan alınan son dakika haberine göre, koronavirüs bazı kişilerde 'uzun kovid' şeklinde ilerliyor. Peki uzun kovid nedir? Uzun kovid kimlerde daha sık görülüyor?

SON DAKİKA HABERİ: KADINLAR VİRÜSÜN ETKİLERİNİ DAHA UZUN SÜRE HİSSEDİYOR

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadınlarda semptomların daha uzun sürebileceği bildirildi. İngiltere'de King's College London, 4,3 milyondan fazla İngiliz'in kullandığı "Kovid Semptom Çalışması" uygulamasından faydalanarak bir çalışma yürüttü. Bulgular, kadınların virüsün etkilerini erkeklerden daha uzun süre hissettiğini ortaya koydu. 50 yaşın üzerinde olmanın, aşırı kilo ve astımın da Kovid-19 semptomlarını daha uzun süre hissetme riskini artıran faktörler arasında yer aldığı görüldü.

Uygulama verisi, her 10 kişiden birinin 1 ay sonra, her 50 kişiden birinin de 3 ay sonra Kovid-19'un etkilerinden muzdarip olduğunu ortaya koydu.

KOVİD-19'UN İLK HAFTASINDA 5 SEMPTOMDAN FAZLASININ GÖRÜLMESİ...

Çalışma ekibinden Dr Claire Steves, "İlk verilerden, erkeklerin çok daha ağır hasta ve ne yazık ki Kovid-19'dan ölme riskinin çok daha fazla olduğunu gördük. Kadınlar da uzayan Kovid riski altında görünüyor." diye konuştu. Steves, Kovid-19'un ilk haftasında 5 semptomdan fazlasının görülmesinin, hastalığın uzamasında kilit risk faktörlerinden biri olduğunu kaydetti.

CORONA VİRÜS (KORONAVİRÜS) BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Ateş
  • Kuru öksürük
  • Solunum güçlüğü
  • Nefes darlığı
  • Göğüs ağrısı
  • Yorgunluk
  • Boğaz ağrısı
  • İshal
  • Baş ağrısı
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Son dakika haberi: Koronavirüs bu kişilerde 'Uzun covid-19' olarak ilerliyor...
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