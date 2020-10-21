Son dakika haberi: Koronavirüs bu kişilerde 'Uzun covid-19' olarak ilerliyor...

Koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Koronavirüs ile ilgili yapılan araştırmalarda şaşırtıcı sonuçlar çıkıyor. Ajanslardan alınan son dakika haberine göre, koronavirüs bazı kişilerde 'uzun kovid' şeklinde ilerliyor. Peki uzun kovid nedir? Uzun kovid kimlerde daha sık görülüyor?

SON DAKİKA HABERİ: KADINLAR VİRÜSÜN ETKİLERİNİ DAHA UZUN SÜRE HİSSEDİYOR

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadınlarda semptomların daha uzun sürebileceği bildirildi. İngiltere'de King's College London, 4,3 milyondan fazla İngiliz'in kullandığı "Kovid Semptom Çalışması" uygulamasından faydalanarak bir çalışma yürüttü. Bulgular, kadınların virüsün etkilerini erkeklerden daha uzun süre hissettiğini ortaya koydu. 50 yaşın üzerinde olmanın, aşırı kilo ve astımın da Kovid-19 semptomlarını daha uzun süre hissetme riskini artıran faktörler arasında yer aldığı görüldü.