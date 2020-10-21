Son dakika haberi: Koronavirüs bu kişilerde 'Uzun covid-19' olarak ilerliyor...

Koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Koronavirüs ile ilgili yapılan araştırmalarda şaşırtıcı sonuçlar çıkıyor. Ajanslardan alınan son dakika haberine göre, koronavirüs bazı kişilerde 'uzun kovid' şeklinde ilerliyor. Peki uzun kovid nedir? Uzun kovid kimlerde daha sık görülüyor?
SON DAKİKA HABERİ: KADINLAR VİRÜSÜN ETKİLERİNİ DAHA UZUN SÜRE HİSSEDİYOR
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kadınlarda semptomların daha uzun sürebileceği bildirildi. İngiltere'de King's College London, 4,3 milyondan fazla İngiliz'in kullandığı "Kovid Semptom Çalışması" uygulamasından faydalanarak bir çalışma yürüttü. Bulgular, kadınların virüsün etkilerini erkeklerden daha uzun süre hissettiğini ortaya koydu. 50 yaşın üzerinde olmanın, aşırı kilo ve astımın da Kovid-19 semptomlarını daha uzun süre hissetme riskini artıran faktörler arasında yer aldığı görüldü.
Uygulama verisi, her 10 kişiden birinin 1 ay sonra, her 50 kişiden birinin de 3 ay sonra Kovid-19'un etkilerinden muzdarip olduğunu ortaya koydu.
KOVİD-19'UN İLK HAFTASINDA 5 SEMPTOMDAN FAZLASININ GÖRÜLMESİ...
Çalışma ekibinden Dr Claire Steves, "İlk verilerden, erkeklerin çok daha ağır hasta ve ne yazık ki Kovid-19'dan ölme riskinin çok daha fazla olduğunu gördük. Kadınlar da uzayan Kovid riski altında görünüyor." diye konuştu. Steves, Kovid-19'un ilk haftasında 5 semptomdan fazlasının görülmesinin, hastalığın uzamasında kilit risk faktörlerinden biri olduğunu kaydetti.
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