Tüp bebek tedavisinde bir ilk! Bulgar çiftler Türk doktorlara online bağlanıp tedavilerini uzaktan yürütecek

5 ülkede 10 merkezi olan Bahçeci Sağlık Grubu, Bulgaristan'da açtığı yeni kliniği sayesinde Bulgar hastaların Türkiye'deki doktorlara online bağlanarak tedavilerini yürütmelerine olanak sağlıyor. Bu sayede Bulgar çiftlerin Bulgaristan-Türkiye arasında mekik dokumalarına gerek kalmadan yaşadıkları ülkede Türk doktorların uyguladığı başarılı tedavilere erişip çocuk sahibi olma hayalleri gerçek oluyor.

Bahçeci Sağlık Grubu Genel Müdürü Ahmet Hamdi Bahçeci "26 yıllık deneyimle 100 binden fazla çiftimizin anne-baba olma hayalini gerçekleştiren bir kurum olarak Bulgaristan'da açtığımız merkez ile tüp bebek alanında bir ilke imza atmış olduk. Normal şartlarda bizlere başvuran yabancı hastalarımızın 15-20 günlük tedavi sürecinde ülkemizde kalmaları gerekmektedir. Bulgaristan'da yaptığımız yatırım sayesinde Bulgar çiftlerimizin Türkiye'de kalmaları gereken süre 5 güne düşmektedir. Bulgaristan'da yaşayan hastalarımızın üreme sağlığına yönelik tüm kontrolleri, tetkikleri, muayeneleri Sofya'daki merkezimizde gerçekleşmekte ve tüm bu süreçler Türkiye'deki merkezimizin doktorları tarafından online takip edilerek kişiye özel tedavi planı oluşturulmaktadır. Oluşturduğumuz online sistem sayesinde Türkiye'deki doktorlarımız hastaların ultrason muayenelerini de uzaktan gerçekleştirebilmekte. Çiftlerimiz Türkiye'ye sadece yumurta toplama ve embriyo transferi işlemleri için gelerek tüm tedavi süreçlerini kendi ülkelerinde geçirmenin konforunu yaşamaktadır. Komşu ülkemizde gerçekleştirdiğimiz yatırımın heyecanını ve gururunu yaşamakla birlikte attığımız bu yeni adımın sağlık turizmi adına da Türkiye'ye büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

BULGAR ÇİFTLERE KENDİ ÜLKELERİNDE TÜRK DOKTORLARA TEDAVİ OLMA ŞANSI

Tüp bebek tedavisi ve üreme sağlığı konusunda başarı grafiğini her geçen gün yükselten Bahçeci Sağlık Grubu yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Uzman kadrosuyla bütün merkezlerinde aynı kalite anlayışı ile tedavi sunmayı ve teknolojinin ışığında bilime katkıda bulunmayı misyon edinen Bahçeci Sağlık Grubu; Bulgaristan'da açtıkları tanı merkezi ile hem yabancı hastaların tedavi süreçlerini kolaylaştırmayı hem de sağlık turizmine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da açılan merkez, komşu ülkemizden tedavi olmak için Türkiye'yi tercih eden Bulgar çiftlere bulundukları yerden Türk doktorlara ulaşma imkanı sağlıyor.

Tüp bebek tedavilerinde başarıya giden yolun öncelikle doğru teşhis ve bu teşhise uygun başarısı kanıtlanmış kişiye özel tedavi yöntemlerini uygulamak olduğunu belirten Ahmet Hamdi Bahçeci; "Biliyoruz ki tüp bebek tedavisinde Türk hekimlerinin başarısı tüm dünyaya yön verecek noktada. Buna ek olarak özellikle embriyoloji laboratuvarımızda dünyadaki son teknolojik gelişmeleri takip ediyor olmamız, genetik anlamında oldukça iyi laboratuvarlara ve yetişmiş çalışanlara sahip olmamız, başarı oranlarımızın çok yüksek olması dünyanın dört bir yanından ülkemize hasta gelmesini; tüp bebek tedavisi için Türk hekimlerin parmakla gösterilmesini sağlıyor. Tüm bu veriler ve yabancı hasta grafiğimizin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye'ye Bulgaristan'dan tedavi için çok yüksek oranda hasta gelmesi bizleri komşu ülkemizde yatırım yapmaya yönlendirdi. Bulgaristan'da açtığımız merkez sayesinde çocuk sahibi olmak için bize başvuran Bulgar çiftler tedavilerinin büyük bir bölümünü Bulgaristan'da gerçekleştirecek. Tedavi sürecine dair tüm detaylar Türkiye'deki doktorlarımız tarafından adım adım takip edilecek. Bulgar çiftlerimiz ortak yürütülen bu tedavi şekli sayesinde hem süreç boyunca kendi ülkelerinde olmanın rahatlığını yaşayacak hem de bir tıkla Türk doktora tedavi olmanın güveniyle anne-baba olma hayallerine bir adım daha yaklaşacak." şeklinde konuştu.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PROGRAMLARI OLUŞTURULACAK

Tüp bebek tedavisinde teknolojinin yanı sıra başarıyı etkileyen bir diğer önemli unsur da ekip çalışmasının gücüdür. Tedavide doktorun, embriyoloğun, hemşirenin kısacası tüm personelin dokunuşu büyük önem taşır. Ekibin uzmanlığı ve hasta dosyalarını değerlendirirken farklı bakış açılarından beslenmesi çok değerlidir diyen Ahmet Hamdi Bahçeci "Biz çok uzun yıllardır ekip çalışmasını destekleyen bir yapı oluşturduk. Her hafta gerçekleştirdiğimiz 40 doktor akademi toplantıları ile tüm doktor ve embriyologlarımız bir araya gelerek hasta dosyalarını inceler ve en doğru tedavi planını oluşturmak için ortak bir çalışma yürütür. Bu multidisipliner yaklaşım tedavi başarısını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Bulgaristan'daki merkezimize başvuracak hastalarımız için de aynı çalışma şekli uygulanacak ve Bulgar çiftlerimizin çocuk sahibi olmalarına engel olan problemler Türkiye'deki tüm ekibimiz tarafından değerlendirmeye alınarak kişiye özel tedavi protokolü oluşturulacak. Bu tedavi planlaması yapılırken Bulgar çiftlerimiz sürecin çok büyük bir kısmını kendi ülkelerinde geçirirken yalnızca yumurta toplama ve embriyo transferi işlemleri için Türkiye'ye gelecek. Bu durum tedavide olan Bulgar çiftler için büyük bir zaman ve maliyet avantajı sağlayacak" şeklinde ifade etti.

ÇEVRE ÜLKELERDE KURULAN SAĞLIK ZİNCİRİ İÇ PAZARDA DA BÜYÜMEYE KATKI SAĞLAR

Türk markalarının uluslararası pazarlarda global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality'e girmeye hak kazanan Bahçeci Sağlık Grubu; attığı adımlarla ses getirmeye devam ederek alanında öncü olma konumunu sürdürüyor. Firmamız kurulduğu günden itibaren hep yurtdışı odaklı büyümeyi seçti diye konuşan Ahmet Hamdi Bahçeci; "Bugüne kadar büyümede önceliğimiz hep yurtdışı oldu çünkü çevre ülkelerde bir zincir oluşturabilirsek bunun iç pazarda da büyümemize ve hastaların bize güven duymasında etkisi olacağını düşündük, nitekim böyle de oldu. Kurum olarak Türk sağlık sektörünü uluslararası arenada temsil etmeye ve ülkemiz adına ekonomik değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.