Psikolojik sağlığın korunması için çalışıyorlar!

Koronavirüsün ortaya çıkışıyla birlikte fiziksel sağlık problemlerinin yanı sıra ruhsal sıkıntıların da meydana gelmesi ve artmasına bağlı olarak ülke genelinde her ilde yeni bir birim olarak psikososyal destek birimleri kuruldu.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kırşehir'de sağlık çatısı altında yer alan tüm Psikolog, Sosyal Çalışmacı ve Çocuk Gelişim Uzmanlarının yer aldığı bir Psikososyal destek hizmeti ağı oluşturuldu. Psikososyal destek biriminde il merkezi ve ilçeler dâhil olmak üzere 5 Çocuk Gelişim Uzmanı, 12 Psikolog ve 9 Sosyal Hizmet Uzmanı aktif olarak görev yapıyor.

DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLİYOR

İl Sağlık Müdürlüğü, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kaman Devlet Hastanesi bünyesinde ayrı ayrı oluşturulan psikososyal destek hatları aracılığıyla pandemi nedeniyle yüz yüze danışmanlık hizmetlerinden mahrum kalan vatandaşların, içerisinde bulunulan bu süreçte psikolojik yardım almadaki devamlılığı sağlanıyor.

Günde ortalama 4-7 kişinin ulaştığı destek hattında riskli görülen, psikolojik yardıma ihtiyacı olduğu düşünülen vatandaşları aranarak psikolojik destek veriliyor.

BULAŞ KAYGISI PSİKOLOJİYİ KÖTÜ ETKİLİYOR

En çok karşılaşılan problemin bulaş kaygısı olduğunu belirten Psikolog Selver Kılıç, "Bireyler hastalığın belirtileri fiziksel olarak kendilerinde bulunmasa da psikolojik olarak bunları yaşıyormuş gibi hissedebilmektedir. Biz meslek elemanları da gelen aramalarda ve yaptığımız aramalarda vatandaşların bu gibi problemler karşısında nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda psikoeğitimler vermekteyiz." dedi.

HER YAŞA DESTEK VERİLİYOR

40-65 yaş arası vatandaşların yoğunlukta olduğunu dile getiren Kılıç, "Yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için de psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Çocuklar da alışmış oldukları düzenin dışında bir yaşam tarzına geçmiştir ve buna bağlı olarak birtakım uyum problemleri yaşamaktadır. Çocuklarla yapılan görüşmeler genellikle bu problemlere yönelik olarak yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER VAR"

Genellikle yapılan görüşmelerden sonra olumlu geri bildirimler aldıklarını söyleyen Kılıç, "Görüşmelerimizi sonlandırdığımız vatandaşlar sonraki süreçte bizi tekrar arayarak kat ettikleri yolu, memnuniyetlerini, hatta sadece aramış olmamızın bile kendilerine iyi geldiğini dile getiriyorlar." dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA DESTEK ALABİLİYOR

Sağlık çalışanlarının en çok yakındıkları durumun fiziksel ve ruhsal olarak yorgunluklarıyla ilgili olduğunu söyleyen Psikolog Selver Kılıç, "Görüştüğümüz kişilerden yoğun olarak artık tükendikleri yönünde yakınmalar duymaktayız. Bu noktada onların içerisinde bulunduğu bu tükenmişlikle nasıl başa çıkabilecekleri yönünde görüşmeler yapmaktayız. Sağlık çalışanlarıyla yaptığımız görüşmeler çoğunlukla bizim bilgi edinmek için yaptığımız aramalarla gerçekleşmektedir." dedi.