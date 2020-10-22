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o illere dikkat çekmişti! Kuralı ihlal edenlere ceza kesildi...

, vaka sayılarının yükseldiği 7 ili açıklayarak kurallara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Maskenin önemi arttı diyen ve vaka sayısı yükselen illeri açıklayan Dr. Fahrettin Koca'nın dikkat çektiği illerden biri de oldu. Gaziantep'te sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve yoğunluk olan noktalarda maskelerin çene altında tutulduğu görüldü. Polisler, kurallara uymayan ve tedbirlerine aykırı hareket eden kişilere idari para cezası uyguladı. İşte ayrıntılar...

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:20 Son Güncelleme: 22.10.2020 15:32 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illere dikkat çekmişti! Kuralı ihlal edenlere ceza kesildi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çektiği Gaziantep'te, çarşılarda yoğunluk devam ediyor. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal edenlere cezai işlem uyguluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, uyardığı ve vaka sayılarında artışa dikkat çektiği 7 ilden biri olan Gaziantep'te, vatandaşlar Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği birçok noktada, vatandaşların maskelerini çene altında tuttuğu görülüyor. Polisler, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına maskesiz dolaşanlara koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri için idari para cezası kesildi.

Vatandaşlar ise maske takmaya ve sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, çarşıdaki yoğunluğun azalması gerektiğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o illere dikkat çekmişti! Kuralı ihlal edenlere ceza kesildi...
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