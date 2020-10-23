Corona virüs belirtileri nelerdir? (KOVİD-19) koronavirüs belirtilerine yüksek ateş, ishal ve boğaz ağrısı sonrasında yenileri mi ekleniyor?

Schaffner, "Yeni olarak Kovid ayak parmaklarını, tat ve koku kaybını öğrendik. Aslında hafıza kaybı ve zihinsel problemler üretebileceğini öğrendik - henüz merkezi sinir sistemini nasıl etkilediğinden tam olarak emin değiliz, ancak bazı hastaların hezeyanlarının olduğunu tespit ettik" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, semptomların herhangi biri veya tümü virüse maruz kaldıktan iki ila 14 gün sonra ortaya çıkabilir. Ancak Scaffner, birçok doktorun çoğu insanın bir hafta içinde hastalığın belirtilerini göstereceğini keşfettiğini söyledi.

OLAĞANDIŞI BELİRTİLER

Vücudu tuhaf ve yaygın şekillerde etkilemenin bir yolunu bulan bir hastalık varsa, Covid-19 budur. Neredeyse her büyük organı istila edebilecek gibi görünüyor. Genellikle tehlikeli şekillerde kanı pıhtılaştırıyor. Koku duyumuza, gözümüze, hatta cildimize saldırıyor.

Daha fazla insan Covid-19'u deneyimledikçe yeni, daha nadir semptomlar ortaya çıkmaya devam ettiğinden, bu kapsamlı bir liste değil. Yine de, yaşayabileceğimiz tuhaf semptomlardan birkaçı aşağıda yer alıyor.