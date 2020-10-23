Corona virüs belirtileri nelerdir? (KOVİD-19) koronavirüs belirtilerine yüksek ateş, ishal ve boğaz ağrısı sonrasında yenileri mi ekleniyor?

11 Mart tarihinde ilk olarak ülkemizde vakası tespit edilen corona virüs pandemisine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Öte yandan Corona virüs belirtileri ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam etmesiyle birlikte vatandaşlarımız corona virüs belirtileri nelerdir? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, koronavirüs belirtileri nelerdir, kovid-19 mutasyon sonrası yeni belirtiler mi ortaya çıkıyor?
Mutasyona uğrayan kovid-19'un yeni belirtilerini merak eden ve bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın araştırdığı Corona virüs belirtileri nelerdir? sorusuna ilişkin detaylar şöyle;
Corona virüs belirtileri ile igili her yeni çalışmada farklı belirtiler ortaya çıkıyor. Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde önleyici tıp ve bulaşıcı hastalıklar profesörü olan Dr. William Schaffner corona virüsü belirtileri ile ilgili açıklama yaparak, "İnsanları nasıl hasta ettiği hakkında artık daha fazla şey biliyoruz" dedi.
Ateş, öksürük ve nefes darlığı hala Covid-19'a sahip olabileceğinizin temel işaretleridir, ancak uzmanlar artık enfeksiyona işaret eden başka belirtiler olduğunu söylüyor. Bazıları tipik bir soğuk algınlığı gibidir; diğerleri grip belirtilerine benzer ve birkaçı oldukça olağandışı belirtilerdir.
Schaffner, "Yeni olarak Kovid ayak parmaklarını, tat ve koku kaybını öğrendik. Aslında hafıza kaybı ve zihinsel problemler üretebileceğini öğrendik - henüz merkezi sinir sistemini nasıl etkilediğinden tam olarak emin değiliz, ancak bazı hastaların hezeyanlarının olduğunu tespit ettik" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, semptomların herhangi biri veya tümü virüse maruz kaldıktan iki ila 14 gün sonra ortaya çıkabilir. Ancak Scaffner, birçok doktorun çoğu insanın bir hafta içinde hastalığın belirtilerini göstereceğini keşfettiğini söyledi.
Vücudu tuhaf ve yaygın şekillerde etkilemenin bir yolunu bulan bir hastalık varsa, Covid-19 budur. Neredeyse her büyük organı istila edebilecek gibi görünüyor. Genellikle tehlikeli şekillerde kanı pıhtılaştırıyor. Koku duyumuza, gözümüze, hatta cildimize saldırıyor.
Daha fazla insan Covid-19'u deneyimledikçe yeni, daha nadir semptomlar ortaya çıkmaya devam ettiğinden, bu kapsamlı bir liste değil. Yine de, yaşayabileceğimiz tuhaf semptomlardan birkaçı aşağıda yer alıyor.
Tat veya koku kaybı: CDC, kısa süre önce bu olağandışı semptomu Covid-19'a sahip olabileceğinizi gösteren en önemli işaretler listesine ekledi. Herhangi bir ön uyarı olmaksızın ortaya çıkabilir, burun tıkanıklığı bile olmayabilir!
Hafif veya orta dereceli Covid-19 vakalarında daha yaygın görünmektedir ve hastalığın başlangıcında ortaya çıkma eğilimindedir. Hatta hasta olduğunuzun ilk belirtilerinden biri bile olabilir.
Amerikan Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Akademisi'ne göre, özellikle anosmi, sonuçta başka hiçbir belirti göstermeyen koronavirüs testi pozitif çıkan hastalarda görüldü.
Soğuk algınlığı veya grip gibi herhangi bir solunum yolu virüsü, koku ve tadı geçici olarak etkileyecektir ve nadir durumlarda bu kayıp kalıcı olabilir. Dolayısıyla bu duyuların kaybı, Covid-19'un kesin teşhisi değildir.
"Yine de bu açıkça dikkat edilmesi gereken bir şey - bazen bu erken semptomlar klasik semptomlar olmayabilir" açıklamasında bulundu.
Koku kaybı yaşayıp yaşamadığınızı test etmek için evde yapabileceğiniz herhangi bir şey var mı? Cevap evet! Kokunun ağzınızın arkasından nazofarenksinize ve burun boşluğunuza akıp gitmediğini anlamak için kendinizi test edebilirsiniz. Portakal ve limon gibi farklı tatları seçebiliyorsanız, koku alma duyunuz iyi çalışıyor demektir.
Kovid ayak parmakları ve kan pıhtıları: İlk bakışta şişmiş kırmızı veya mor ayak parmakları bir donma vakası gibi görünür. Ancak bu, Covid-19'un - özellikle solunum yolu hastalığı - vücudu etkileyen garip etkilerinin bir başka örneği.
Peki, bu durumda gerçekten neler oluyor? Virüs, ayaklardaki en küçük kan damarlarında küçük kan pıhtıları oluşturuyor. Uzmanlar, renkli ayak parmakları alarm için bir neden olmasa da, Covid-19'un vücutta kanı pıhtılaştırdığının keşfinin tehlikeli bir gelişme olduğunu söylüyor.
Doktorlar, genç ve sağlıklı insanlarda bile vücutta her boyutta kan pıhtısı buluyor. Bu pıhtılar genellikle vücudun uzuvlarında kalır ve burada parçalanabilir ve akciğerleri, kalbi, böbrekleri ve karaciğeri tıkayabilir. Orada pıhtılar iltihaplanmaya, bağışıklık komplikasyonlarına ve hatta ölümcül veya zayıflatıcı felçlere ve akciğerlerdeki kan pıhtılarının tıbbi adı olan pulmoner embolilere neden olur.
Ani kafa karışıklığı, hatta deliryum: Dünya Sağlık Örgütü, bazı durumlarda ateş ve öksürükten bile önce ortaya çıkan, Covid-19'un olası bir erken semptomu olarak değişen bilinç veya kafa karışıklığını belirtiler arasında sıralıyor. Uzun vadede etkisi olabilen deliryum ve halüsinasyonlar ortaya çıkabilir. Bu durum iyileşmeyi yavaşlatır ve bunama, depresyon veya travma sonrası stres riskini artırır.
Bundan etkilenenler sadece zihinsel olarak zayıf olan yaşlılar değil. Doktorlar, bu tür semptomları olan birçok genç hastayı da tespit etti. Çalışmalar, yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının yaklaşık %60 ila %75'inin çeşitli merkezi sinir sistemi sorunları yaşadığını gösteriyor.