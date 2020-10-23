Grip ve zatüre aşısına büyük talep

Koronavirüsle mücadele edilirken sonbahara girilmesi ile birlikte zatüre ve grip aşılarına talep büyük artış gösterdi. Geçen yıl bir buçuk milyon aşının geldiğini bu yıl daha az gelmesinin beklendiğini belirten eczaneler aşının e-nabız ve e-devlet üzerinden verilmesinden dolayı rahatladıklarını söylediler.



Talebin çok yüksek olduğunu fakat Sağlık Bakanlığı tarafından geçen yıla oranla bir buçuk milyon dozdan daha az aşının temin edildiğini belirten eczacılar sadece kronik ve 65 yaş üstü ihtiyacı olan vatandaşlara onay verilmesinin kendilerini rahatlattığını söylediler.



Zatürre ve grip aşılarında yaşanan sorunlar hakkında 9 Eczacı Odası ortak açıklama yaparak 9 öneride bulunup sadece kronik ve aşılanması gereken insanların aşılanması tavsiyesinde bulunmuştu. Eczacıların ortak açıklamasında Aşı, koruyucu sağlık sisteminin en önemli aktörüdür. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde, her ne kadar Covid-19'a karşı etkinliği olmasa da bilim insanlarının tavsiyesi ile zatürre ve grip aşılarına talep artmıştır. Herhangi bir sınırlama yapılmadan risk grupları başta olmak üzere, grip aşısı talebinin karşılanması gerekti belirtilmişti.



Tavsiyeleri üzerine Sağlık Bakanlığı ise bu yıl bir milyon 300 bin doz aşının gelmesi ile birlikte e-devlet ve e-nabız üzerinden insanların aşılanıp aşılanmaması gerektiğini sistem üzerinden tespit etti. E-devlet ile E-nabıza giren vatandaşlar bir tuşa bastıklarında aşılıya ihtiyacı olup olmadığı 65 yaşüstü ve kronik hasta olmayanlara aşı ihtiyacının olmadığı belirtildi.



Aşı talebi ile sağlık ocaklarına koşan yaşlı genç bir çok vatandaş doktorun onayı ve muayenesi sonrasında sisteminde onayıyla aşısının yapıldığı gözlendi.



SİSTEM ECZACILARLA VATANDAŞI KARŞI KARŞIYA GELMEKTEN KURTARDI



Aşı teminin e-nabız ve e-devlet üzerinden yapılması ile eczacılarla vatandaşın karşı karşıya getirilmediğini ve bunun rahatlık yarattığını belirten Eczacı Adem Önal, " Pandemiden dolayı son günlerde yaşanan zatürre ve grip aşıları ile ilgili sorun Sağlık Bakanlığının Türkiye'ye gelen 1 milyon 300 bin doz aşının e-devlet ve e-nabız sisteminden kronik ve 65 yaş üstü hastalara verilmek üzere onaylanması bizide vatandaşlarla karşı karşıya gelmekten kurtardı. Aşı gelmeden önce yoğun bir talep olmuştu. Sonbahara girilince bu talep yüzde yüze ulaştı. Sağlık Bakanlığının bu uygulaması ile aşı olması gerekenler e-devlet ve e-nabız'dan belirlenip aşı olacak diye onay aldıktan sonra doktorun yazdığı reçete ile Eczanelerden isme göre depodan getiriliyor. 1. Öncelik risk grubunda olanlar aşılarını olabiliyor. Bu sistemle zaten yetersiz olan aşı miktarı gerçekten ihtiyacı olanlara yapıldığı zaman sıkıntı bir nebze çözülmüş olacak" dedi.



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