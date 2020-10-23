Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Tiroid hastalıkları özellikle hipotiroidi aileler içerisinde geçişleri de çok sever

hastalıkları özellikle hipotiroidi aileler içerisinde geçişleri de çok sever

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Gülsüm Gönülalan, hastalıklarının aile içerisindeki geçişleri sevdiğini belirterek, ailede tiroid hastası varsa testlerine baktırmaları gerektiğini söyledi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 11:46 ABONE OL
Tiroid hastalıkları özellikle hipotiroidi aileler içerisinde geçişleri de çok sever

Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Gülsüm Gönülalan, tiroid bezinin boynun ön tarafında kelebek şeklinde yer alan endokrin bir organ olduğunu kaydetti. Gönülalan, tiroid bezi hastalıklarının toplumumuzda çok sık görüldüğünü ifade ederek, "Tiroid bezimizin az çalışmasına haşimato hipotiroidisi demekteyiz. Tiroidden salınan hormonlar kanda daha az olduğu için hipotiroidi görülmektedir ve bizde halsizlik, yorgunluk, kilo alımı, kas eklem ağrısı, ciltte kuruma, elde yüzde şişme, vücutta ödem yapabilmektedir. Toplumumuzda da çok sık görüldüğü için özellikle bu şikayetleri olan hastalarımızın tiroid açısından değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

KAS EKLEM AĞRILARI GİBİ...

Tiroid hastalarının nasıl değerlendirildiğini anlatan Dr. Gülsüm Gönülalan, "Çok basit kan tahlilleriyle TSH, T3, T4 dediğimiz tiroid testlerimizi ve kanlarımızı isteyerek tiroidimizin nasıl çalıştığı hakkında fikrimiz olmaktadır. Tespit ettiğimiz hipotiroidilerde de genellikle bir ilaç tedavisiyle vücudun üretmediği bu hormonları tedavimize ilaç olarak ekleyerek hastalığı tedavi edebilmekteyiz. Tiroid hastalıkları, özellikle hipotiroidi aileler içerisinde geçişleri de çok sever. Ailemizde özellikle tiroid hastalığımız varsa; halsizlikler, yorgunluklar, kilo alımı, depresyon, kas eklem ağrıları gibi şikayetlerimiz varsa tiroid testlerimize baktırıp rahatsızlığımızı tespit etmemiz kolaydır" diye konuştu.

Diş taşlarından kurtulmak için kesin çözüm! İşte doğal yolları...

ARKADAŞINA GÖNDER
Tiroid hastalıkları özellikle hipotiroidi aileler içerisinde geçişleri de çok sever
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA