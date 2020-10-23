Türk doktorlar dünyaya beyin ameliyat yöntemlerini öğretiyor

Türk tıbbının dünyada tartışmasız lider olduğu girişimsel nöroradyolojide, Türk nöroradyologlar düzenledikleri 'World Lıve Neurovascular Conference' ile beyin damar hastalıklarının tedavisini tüm dünyaya öğretiyor.
"World Live Neurovascular Conference girişimsel nöroradyolojide dünya lideri olan Türk doktorların düzenlediği, alanında tüm dünyadaki en önemli canlı cerrahi eğitim platformu" diyen Prof. Dr. Naci Koçer, bu organizasyon ile ilgili şunları söyledi: "Girişimsel Nöroradyoloji 'beyin krizi' olarak adlandırılan rahatsızlığa sebep olan beyin damar baloncukları (anevrizma), damar yumakları (arteriyovenöz malformasyon) ve beyin damar tıkanıklıkları gibi ciddi beyin damar hastalıklarının tedavisini yüksek teknolojik ve bıçaksız ameliyatlarla tedavi ettiğimiz bir alan. Bu alandaki dünyanın en tepesindeki lider konumumuzun öyküsü Ankara ve İstanbul'da kurulan 2 ayrı merkezde başladı. Bu öykü bizim açımızdan 90'lı yılların sonundan itibaren Ankara'da Prof. Dr. Işıl Saatci ve Prof. Dr. Saruhan Çekirge, İstanbul'da da ben, Prof. Dr. Civan Işlak ve Prof. Dr. Osman Kızılkılıç ile birlikte kurulan 2 ayrı ekip ile oldu. Merkezin geliştirdiği tedavi teknikleri sayesinde, dünyanın en iyisi olarak kabul edilerek pek çok ülkedeki önemli tıp merkezlerinden Türkiye'deki merkezlerimize gelen uzman doktorlara eğitim veren bir yapıya dönüşmesi ile devam etti."
"HARVARD'DAN ANKARA VE İSTANBUL'A GELİYORLAR"
"Kendi alanlarında yarattığı gelişmeler devrimsel olarak nitelendirilen bu 2 ekip tarafından geliştirilen tedavi metotları, tüm dünyadaki hekimler tarafından da yaygın kabul görmüş durumda" diyen Prof. Dr. Işıl Saatci, "Özellikle son 20 yılda ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya gibi tüm ileri Avrupa ülkeleri ile İsrail ve Ortadoğu ülkeleri, Hindistan, Japonya, Güney Afrika, Latin Amerika ülkeleri, Avustralya, Çin'den önemli tıp merkezlerinde çalışan yüzlerce doktor konuyla ilgili eğitim almak üzere Ankara veya İstanbul'a bu ekiplerin çalıştığı merkezlere geliyor. Eğitimin verildiği doktorların bağlı oldukları klinikler arasında Harvard Hastaneleri, Yale Üniversitesi Hastanesi, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Barrows Neurological Institute, University of California Los Angeles ve University of Oxford gibi dünyanın en önemli tıp merkezleri de var. Ayrıca Prof. Çekirge, Prof. Işlak, Prof. Koçer ve ben tüm dünya ülkelerinde ve özellikle ABD'de 20'nin üzerinde tıp merkezinde, Avrupa'daki onlarca önemli tıp merkezlerine davet edilerek seçilmiş hastaların kapalı damar içi beyin operasyonlarının gerçekleştirilmesinde yardımcı oluyoruz" dedi.
"KASIK DAMARINDAN GİRİLEN KAPALI BEYİN AMELİYATLARINI DÜNYAYA ÖĞRETİYORUZ"
Prof. Dr. Civan Işlak, şunları söyledi: "Aynı zamanda birbirleri ile çok iyi arkadaş olan bu iki ekip güç birliği yaparak ve aramıza aldığımız diğer önemli uluslararası ekiplerle dünyadaki en önemli girişimsel nöroradyoloji eğitim plarformu olan WLNC-World Lıve Neurovascular Conference (Dünya Canlı Nörovasküler Konferansı) isimli toplantıyı düzenliyoruz. Bu konferans her sene başka bir kıtada yapılmakta olup, kasık damarından girilerek yapılan endovasküler (kapalı) beyin ameliyatlarını dünyanın birçok ülkesinden gelen sayıları bin kişiye kadar varabilen hekimlere canlı olarak izleterek eğitim veriyoruz."
YENİ ÇÖZÜM YOLLARI, ÖRNEK VAKALAR ÜZERİNDEN CANLI YAYINDA GÖSTERİLECEK
"Her yıl farklı bir kıtadaki ülkede organize ettiğimiz WLNC, bu yıl pandemi nedeniyle 23-24 Ekim 2020 tarihlerinde ilk kez online olarak düzenlenecek" diyen Prof. Dr. Saruhan Çekirge, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm dünyadaki hekimlerin gerçek zamanlı olarak www.wlnc.org adresinden ücretsiz olarak kayıt yaptırarak, yüksek çözünürlüklü akış teknolojisinin kaliteli görüntüleri ile donanımlı canlı yayında birçok farklı ve zor vakanın ameliyatını seyredip öğreneceği bir global kongre olacak. 72 farklı ülkeden şu anda toplantıya kayıtlı olan 12 bin üzerinde hekimin eğitim alacağı toplantıda, beyin damar hastalıkları olan hastalar için yeni çözüm yolları, örnek vakalar üzerinden canlı yayında yapılacak operasyonlarla gösterilecek."