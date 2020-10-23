Türk doktorlar dünyaya beyin ameliyat yöntemlerini öğretiyor

Türk tıbbının dünyada tartışmasız lider olduğu girişimsel nöroradyolojide, Türk nöroradyologlar düzenledikleri 'World Lıve Neurovascular Conference' ile beyin damar hastalıklarının tedavisini tüm dünyaya öğretiyor.

"World Live Neurovascular Conference girişimsel nöroradyolojide dünya lideri olan Türk doktorların düzenlediği, alanında tüm dünyadaki en önemli canlı cerrahi eğitim platformu" diyen Prof. Dr. Naci Koçer, bu organizasyon ile ilgili şunları söyledi: "Girişimsel Nöroradyoloji 'beyin krizi' olarak adlandırılan rahatsızlığa sebep olan beyin damar baloncukları (anevrizma), damar yumakları (arteriyovenöz malformasyon) ve beyin damar tıkanıklıkları gibi ciddi beyin damar hastalıklarının tedavisini yüksek teknolojik ve bıçaksız ameliyatlarla tedavi ettiğimiz bir alan. Bu alandaki dünyanın en tepesindeki lider konumumuzun öyküsü Ankara ve İstanbul'da kurulan 2 ayrı merkezde başladı. Bu öykü bizim açımızdan 90'lı yılların sonundan itibaren Ankara'da Prof. Dr. Işıl Saatci ve Prof. Dr. Saruhan Çekirge, İstanbul'da da ben, Prof. Dr. Civan Işlak ve Prof. Dr. Osman Kızılkılıç ile birlikte kurulan 2 ayrı ekip ile oldu. Merkezin geliştirdiği tedavi teknikleri sayesinde, dünyanın en iyisi olarak kabul edilerek pek çok ülkedeki önemli tıp merkezlerinden Türkiye'deki merkezlerimize gelen uzman doktorlara eğitim veren bir yapıya dönüşmesi ile devam etti."