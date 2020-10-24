Son dakika: Uzun süre kullanılan maskelerin mikrop saçtığı ortaya çıktı! Laboratuvarda gözler önüne serildi

"ELLER, DEZENFEKTANIN YANI SIRA SU VE SABUNLA DA YIKANMALI"

OMÜ Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında yapılan el yıkamayla ilgili testte ise su ve sabunun önemine dikkat çekildi. Ellerde bulunan bakteriler için en etkili yöntemin su ve sabun olduğunu belirten Doç. Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı, "El yıkama her zaman önemliydi, günümüzde daha önemli hale geldi. Bizim yaptığımız bir deneyde el yıkamadan önce elimizden çeşitli örnekler aldık. Daha sonra elimizi su ve sabunla yıkadık ve antiseptik solüsyonla temizledik. Deneyden sonra gördük ki su ve sabunla hem de dezenfektanla yıkadıktan sonra bakteri oranları görülebilir şekilde azalmaktadır. Gerekli durumlarda dezenfektan kullanılabilir ama özellikle ellerimizi su ve sabunla yıkamalıyız."